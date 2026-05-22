Το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αναμένεται να ανακοινωθεί εντός ωρών, όπως ανέφεραν πηγές του Al Arabiya την Παρασκευή.

Οι βασικοί όροι περιλαμβάνουν τα εξής:

-Άμεση, συνολική, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών

-Αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές – Τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τερματισμός του πολέμου των μέσων ενημέρωσης

– Δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις

– Εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Αραβικό Κόλπο, το Στενό του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν

-Κοινός μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επίλυση διαφορών

-Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός επτά ημερών

-Σταδιακή άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας

-Το σχέδιο συμφωνίας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

-Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα και από τις δύο πλευρές

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι υπήρξαν «κάποια καλά σημάδια» στις συνομιλίες, αλλά δεν θα μπορούσε να υπάρξει λύση εάν η Τεχεράνη επιβάλει ένα σύστημα διοδίων στο στενό, το οποίο ουσιαστικά έκλεισε για τα περισσότερα πλοία μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. «Υπάρχουν κάποια καλά σημάδια», είπε ο Ρούμπιο. «Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος… Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες».

Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι τα κενά έχουν μειωθεί, αν και ο εμπλουτισμός ουρανίου και το στενό παρέμειναν μεταξύ των σημείων τριβής.

