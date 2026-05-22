Ο δικαστικός επίλογος μιας υπόθεσης ακραίας βίας και κακοποίησης που συγκλόνισε το Οχάιο των ΗΠΑ γράφτηκε την Πέμπτη, όταν δικαστήριο στην κομητεία Λούκας καταδίκασε τη 29χρονη Μαρτίνα Εσκέδα σε ποινή κάθειρξης 22 ετών για την οργάνωση της απαγωγής και του άγριου ξυλοδαρμού ενός από τους συντρόφους της.

Η Εσκέδα, κάτοικος του Τολέδο, κρίθηκε ένοχη ως «βασική οργανώτρια» της επίθεσης κατά του Όστιν ΜακΚλέλαν, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές κρατήθηκε παρά τη θέλησή του για δέκα ημέρες σε δωμάτιο του ξενοδοχείου Red Roof Inn στο Μομί και υπέστη επανειλημμένους ξυλοδαρμούς με γροθιές και ρόπαλα του μπέιζμπολ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ζούσε μαζί με τον σύζυγό της και ακόμη πέντε άνδρες με τους οποίους διατηρούσε ερωτικές σχέσεις, ανάμεσά τους και το θύμα, δίνοντας –όπως υποστηρίζουν οι Αρχές– «άμεσες εντολές» για τις επιθέσεις.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινές που φτάνουν συνολικά τα 22 χρόνια, ενώ ο σύζυγός της καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξη.

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε μετά από συμπλοκή σκύλων και έναν τραυματισμό, τον οποίο η Εσκέδα απέδωσε ψευδώς στο θύμα, οδηγώντας –κατά τη δικογραφία– στην εκδικητική επίθεση. Ο ΜακΚλέλαν έμεινε χωρίς τροφή και ύπνο, υποφέροντας πολλαπλά κατάγματα, πριν καταφέρει να ειδοποιήσει για βοήθεια.

Σε επιστολή του στο δικαστήριο ανέφερε: «Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς εσένα». Η ίδια δήλωσε ότι «έπρεπε να είχα σταθεί δίπλα σου σαν φίλη».

(Με πληροφορίες από DailyMail)