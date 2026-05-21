Σε καθημερινό πονοκέφαλο για τους παραγωγούς σε Ημαθία και Πέλλα έχουν μετατραπεί οι συνεχείς κλοπές καρπών από καλλιέργειες, με τους αγρότες να παίρνουν πλέον την κατάσταση στα χέρια τους, επιστρατεύοντας κάμερες, συναγερμούς και προειδοποιητικές πινακίδες στα χωράφια τους.

Σε πρόσφατο περιστατικό, παραγωγοί κινητοποιήθηκαν άμεσα όταν διαπίστωσαν απόπειρα κλοπής και εντόπισαν δράστες με αυτοκίνητο γεμάτο ακτινίδια, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ εξετάζεται ακόμη και η πρόσληψη ιδιωτικών εταιρειών φύλαξης για την προστασία των καλλιεργειών.

