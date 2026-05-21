Ναρκωτικά, οικογένειες και ΟΠΕΚΕΠΕ: αυτό είναι το τρίπτυχο που κυριαρχεί στην ογκώδη δικογραφία που δούλευαν τους τελευταίους μήνες τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση (ίσως τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στο νησί σε επιχειρησιακό επίπεδο) που εξελίχθηκε από σήμερα (21/5) τα ξημερώματα σε τρεις νομούς (Ζωνιανά Ρεθύμνου, Μαλεβίζι και Καλό Χωριό Ηρακλείου και Άγιο Νικόλαο Λασιθίου) με την συμμετοχή περίπου 200 αστυνομικών και τη διενέργεια 22 ερευνών σε σπίτια και ποιμνιοστάσια.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, οι αρχές προχώρησαν σε 16 συλλήψεις και συνολικά κατηγορούμενοι στην δικογραφία είναι 76 άτομα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει περίπου 110 γραμμάρια κοκαΐνης και ένα κιλό χασίς, ενώ φέρεται να υπάρχουν αρκετές καταθέσεις αγοραστών σε προγενέστερο στάδιο.

Από τις έως τώρα έρευνες έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών, κοκαΐνης και κάνναβης, όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, διάφορα χρηματικά ποσά, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, χιλιάδες ενώτια (σκουλαρίκια) προβάτων, αυτόματος μετρητής χρημάτων και έχουν «κλειδωθεί» και δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο «πύρηνας» της δικογραφίας αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών με επίκεντρο δύο εγκληματικές οργανώσεις με έντονο οικογενειακό χαρακτήρα και κοινό συνδετικό κρίκο έναν 21χρονο Κρητικό, ο οποίος φέρεται να έχει ενεργό ρόλο και στις δύο ομάδες.

Από την παρακολούθηση των εμπλεκομένων έχει προκύψει και εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα ένας εξ αυτών έχει ταυτοποιηθεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με άλλα άτομα, ζητώντας τους να τον καλύψουν στην καταμέτρηση του αριθμού των ζώων που δήλωνε, εκφράζοντας αγωνία για το που θα τα έβρισκε. Η απάτη στην περίπτωσή του δεν προχώρησε ενώ βρέθηκαν και χιλιάδες «σκουλαρίκια» προβάτων που κατασχέθηκαν.

Η πρώτη εγκληματική ομάδα-φαμίλια

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η πρώτη ομάδα αποτελείται από:

δύο αδέλφια, ηλικίας 21 και 27 ετών,

τον 48χρονο πατέρα τους,

και δύο ακόμη 21χρονους Κρητικούς.

Ο ένας από τους δύο 21χρονους φέρεται να αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα.

Ως βασικοί κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών εμφανίζονται ο πατέρας και οι δύο γιοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, προμηθεύονταν ποσότητες κοκαΐνης, κυρίως από τον 21χρονο, που φέρεται να διασυνδεέται και με τη δεύτερη ομάδα ως “δομικό στοιχείο” αυτής.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα μέλη της οικογένειας επιμοίραζαν τις ποσότητες σε συσκευασίες διαφορετικού βάρους και τις απέκρυπταν είτε σε σπίτι στην περιοχή του Γαζίου είτε σε υπαίθρια σημεία, ανάλογα με τις ανάγκες διακίνησης.

Σύμφωνα με τη Δίωξη Ναρκωτικών, στα μέλη της ομάδας αποδίδονται τουλάχιστον 108 τετελεσμένες αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε περίπου 60 διαφορετικά πρόσωπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν κοινό «επιχειρησιακό» κινητό τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής, προκειμένου να αποφεύγουν την έκθεση των προσωπικών τους αριθμών.

Η δεύτερη εγκληματική ομάδα-οικογένεια

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση οι αστυνομικοί εντάσσουν:

τον 21χρονο που φέρεται να συνδέει τις δύο ομάδες,

τον 53χρονο πατέρα του,

τη 55χρονη μητέρα του,

τον 22χρονο αδελφό του,

καθώς και δύο ακόμη νεαρούς Κρητικούς, ηλικίας 19 και 21 ετών.

Η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στις περιοχές της Αγίας Πελαγίας, της Αχλάδας, του Γαζίου και σε περιοχές της πόλης του Ηρακλείου.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., στη δράση της αποδίδονται τουλάχιστον 30 αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε ισάριθμα πρόσωπα.

Τεράστια αστυνομική επιχείρηση

Τεράστια αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα (21/5) τα ξημερώματα σε περιοχές της Κρήτης, με σχεδόν 200 αστυνομικούς να επιχειρούν σε Ζωνιανά, Καλό Χωριό Χερσονήσου, Μαλεβίζι, καθώς και σε άλλες περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με βασικό άξονα τη διακίνηση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος.

Πληροφορίες του Cretalive.gr μιλούν για μία πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη αστυνομική επιχείρηση λόγω των πολυάριθμων “στόχων” και της αναγκαιότητας να διεξαχθούν ταυτόχρονες έρευνες σε υπόπτους και σπίτια υπό το φόβο διαρροών, διαφυγής και καταστροφής ευρημάτων.

Πηγή: EUROKINISSI

Την εποπτεία και τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου.

Δημοσιογραφικές πηγές κάνουν λόγο για μία υπόθεση που δουλευόταν εδώ και μήνες από τους αστυνομικούς της Δίωξης με τους βασικούς κατηγορουμένους να απαρτίζουν δύο εγκληματικές ομάδες-οικογένειες στον πυρήνα τους- με κοινό συνδετικό κρίκο.

Η υπόθεση, όμως, φέρεται να έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς διαρκούσης της έρευνας όλους αυτούς τους μήνες, φέρεται να προέκυψαν «διάλογοι-φωτιά» από Ζωνιανό ενόψει επικείμενου ελέγχου καταμέτρησης των ζώων που δήλωνε η σύζυγός του.

(Με πληροφορίες από cretalive.gr)

