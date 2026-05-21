Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε ζωντανή μετάδοση στο Μεξικό, όταν ο δημοσιογράφος Φερνάντο Βάργκας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένοπλο ληστή την ώρα που ετοιμαζόταν να μεταδώσει ρεπορτάζ για το κανάλι Activo Deportes.

Ο Βάργκας είχε σταματήσει σε πρατήριο καυσίμων για τις ανάγκες της αθλητικής εκπομπής «Bla, bla, bla deportivo», όταν άγνωστος άνοιξε αιφνιδιαστικά την πόρτα του αυτοκινήτου του και, υπό την απειλή όπλου, του ζήτησε χρήματα και προσωπικά αντικείμενα αξίας.

🔴El periodista deportivo Fernando Vargas fue asaltado en plena transmisión en vivo en Morelos.



Mientras realizaba un enlace, sujetos abrieron su auto, lo obligaron a bajar y le quitaron sus pertenencias.pic.twitter.com/1vVgmZvNif — Azucena Uresti (@azucenau) May 20, 2026

«Το κλειδί, γρήγορα. Κλειδί, τηλέφωνα και πορτοφόλια, γρήγορα», είπε ο ληστής στον Βάργκας ενώ ο παρουσιαστής της εκπομπής Εντ Μαρτίνεθ παρακολουθούσε σοκαρισμένος όσα συνέβαιναν σε ζωντανή μετάδοση.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην πολιτεία Morelos, στα νότια της Mexico City, ενώ παραμένει άγνωστο αν ο δράστης είχε αντιληφθεί ότι ο δημοσιογράφος βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση.