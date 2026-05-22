Άγριες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε καθολικό σχολείο στο Οχάιο των ΗΠΑ, όταν καβγάς μεταξύ οικογενειών για τις θέσεις σε τελετή αποφοίτησης νηπιαγωγείου ξέφυγε από κάθε έλεγχο και κατέληξε σε συμπλοκή που καταγράφηκε από κάμερες, σύμφωνα με τη NewYorkPost.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Queen of Apostles School στο Τολέδο, όταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μία οικογένεια φέρεται να «δέσμευσε» σειρά καθισμάτων για δική της χρήση. Η κατάσταση γρήγορα οξύνθηκε όταν άλλοι γονείς προσπάθησαν να καθίσουν σε κενές θέσεις, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονος καβγάς.

Σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο WTVG, η 28χρονη Τζέσικα Άντερσον φέρεται να αντέδρασε έντονα, βρίζοντας και επιτιθέμενη φραστικά σε άλλους γονείς, γεγονός που πυροδότησε τη συμπλοκή. Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και άλλη να συλληφθεί από την αστυνομία.

🇺🇸 A kindergarten graduation in Toledo turned into an all-out brawl between adults.



These are the same people who'll wonder why their child acts out in school…pic.twitter.com/2rHkIWPVxr https://t.co/Cql4jADyJG May 22, 2026

Πατέρας άλλου παιδιού ανέφερε στη New York Post ότι ενώ προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα, 5 άτομα από την οικογένεια της κατηγορούμενης όρμηξαν πάνω του πριν καν το καταλάβει.

Όταν στη συνέχεια η πρώην σύζυγός του προσπάθησε να μπει στη μέση, η κατηγορούμενη την τράβηξε από τα μαλλιά και την τράβηξε στην άκρη. Οι δύο γυναίκες συνέχισαν για ώρα να τσακώνονται ώσπου η πρώην σύζυγος χτύπησε σε μια μεταλλική καρέκλα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και έκανε ράμματα.

"Officers said several adults were in a dispute over seating at the kindergarten graduation ceremony, which led to a fight between multiple people." https://t.co/WcQHPIu5Gf — Kevin R Kosar (@kevinrkosar) May 21, 2026

Τα παιδιά έκαναν πρόβες για την πολυαναμενόμενη τελετή αποφοίτησής τους σε ξεχωριστή αίθουσα όταν ξέσπασε ο καβγάς. Το σχολείο διαβεβαίωσε ότι όλοι οι μαθητές ήταν ασφαλείς και ότι οι εορτασμοί για την τελευταία ημέρα του σχολείου συνεχίστηκαν κανονικά.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν το σχολείο θα επιχειρήσει να διοργανώσει εκ νέου τελετή αποφοίτησης για τα παιδιά.

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)