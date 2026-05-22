Μαζική ήταν η διαδήλωση των κατοίκων της Γροιλανδίας στη διάρκεια των εγκαινίων του νέου αμερικανικού προξενείου στη Νουούκ μετά τις τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών που πυρπόλησαν οι δηλώσεις Τραμπ για εξαγορά του νησιού από τη Δανία.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, πάνω από 500 Γροιλανδοί, κρατώντας σημαίες της χώρας τους, εξέφρασαν την αντίθεσή τους με το άνοιγμα του προξενείου φωνάζοντας συνθήματα όπως «Δεν είμαστε προς πώληση» και «Κάντε την Αμερική να φύγει».

JUST NOW: Anti-US demonstration underway in Nuuk, Greenland, protesters waving Greenland flags and carrying anti-Trump signs are marching toward the new American consulate. The rally comes amid ongoing President Trump interest in Greenland’s strategic Arctic location. pic.twitter.com/jSnP31zDUS — FAN TRUMP ARMY (@FANTRUMPARMY) May 22, 2026

Τα εγκαίνια του προξενείου έγιναν με την παρουσία του πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Δανία Κένεθ Χάουερι ο οποίος δήλωσε πως « ο πρόεδρος (Τραμπ) έχει αποκλείσει τη χρήση βίας. Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι μια απόφαση που οι ίδιοι οι Γροιλανδοί πρέπει να λάβουν», δήλωσε ο πρεσβευτής στα εγκαίνια, σύμφωνα με το γροιλανδικό δίκτυο KNR, ενώ ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν αρνήθηκε να συμμετάσχει στην εκδήλωση των εγκαινίων.

Στην αρχή της εβδομάδας είχε συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ για τη Γροιλανδία Τζεφ Λάντρι, που πήγε στη Νουούκ χωρίς πρόσκληση, πέντε μήνες μετά τον διορισμό του. Ο Λάντρι είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο προχθές, Τετάρτη, ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ενισχύσουν την παρουσία τους στο αυτόνομο αυτό έδαφος της Δανίας. «Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα οι ΗΠΑ να αφήσουν ξανά το αποτύπωμά τους στη Γροιλανδία», δήλωσε ο Τζεφ Λάντρι στο AFP. «Η Γροιλανδία έχει ανάγκη τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ελέγχουν τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, σημειώνοντας πως σε διαφορετική περίπτωση το νησί κινδυνεύει να πέσει στα χέρια της Κίνας ή της Ρωσίας.