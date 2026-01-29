Σκληρή κριτική κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάσει ευθέως, άσκησε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, παραλληλίζοντας τη σημερινή θέση της Ευρώπης με την αντίσταση των ελληνικών πόλεων-κρατών απέναντι στους Πέρσες. Αφορμή στάθηκαν, μεταξύ άλλων, οι επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, τις οποίες ο Βέλγος πρωθυπουργός αντιμετωπίζει ως ευθεία αμφισβήτηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης ενός ευρωπαϊκού εδάφους.

Κατά την πρωτοχρονιάτικη ομιλία του στο Βασιλικό Παλάτι στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη, ο Ντε Βέβερ, σύμφωνα με το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων (Belga News) προειδοποίησε ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια μακρά περίοδο γεωπολιτικής και οικονομικής αστάθειας, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου ακόμη και οι παραδοσιακές συμμαχίες, όπως άφησε να εννοηθεί, τίθενται πλέον υπό δοκιμασία.

Απευθυνόμενος σε περίπου 500 εκπροσώπους των κορυφαίων θεσμών και αρχών της χώρας, ο Βέλγος πρωθυπουργός άνοιξε την ομιλία του στα γερμανικά, δηλώνοντας ότι το Βέλγιο πρέπει να προετοιμαστεί για «μια μακρά περίοδο γεωπολιτικής και οικονομικής αναταραχής». Ως κεντρικό παράγοντα αυτής της αστάθειας ανέδειξε τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη δεν θα διαθέτει τα αναγκαία στρατιωτικά μέσα για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της «για τα επόμενα χρόνια».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντε Βέβερ εξαπέλυσε εκ νέου αιχμές κατά της Ουάσιγκτον. Χωρίς να κατονομάσει άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε λόγο για «τον μεγαλύτερό μας σύμμαχο», ο οποίος, όπως είπε, «προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την ευπάθεια» και «δίνει την εντύπωση ότι η κυριαρχία των ευρωπαϊκών χωρών και η δημοκρατική βούληση των λαών τους δεν έχουν πλέον πραγματικά σημασία».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε αναφερόμενος στη συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο Τραμπ γύρω από τη Γροιλανδία. Ο Βέλγος πρωθυπουργός μίλησε για «έλλειψη σεβασμού» και καταδίκασε «την αλαζονική ιδέα» ότι το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της Γροιλανδίας θα μπορούσε να παρακαμφθεί βίαια, τονίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση «αντιτίθεται πλήρως σε αυτό που είμαστε».

Ο Ντε Βέβερ συνέχισε κάνοντας έναν ευθύ ιστορικό παραλληλισμό με τους Περσικούς Πολέμους, όταν οι ελληνικές πόλεις-κράτη, η Σπάρτη και η Αθήνα, αρνήθηκαν την υποταγή στους Πέρσες και διασφάλισαν την ελευθερία τους απέναντι σε μια υπέρτερη δύναμη.

«Δεν μπορούμε ποτέ να ανεχθούμε την ακεραιότητα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης ενός Ευρωπαίου συμμάχου να τίθενται υπό πίεση, ακόμη και όταν αυτή η πίεση προέρχεται από την ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο Βέλγος πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η απάντηση στις σημερινές προκλήσεις δεν μπορεί παρά να είναι η ευρωπαϊκή ενότητα. «Η Ευρώπη, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, πρέπει να είναι ενωμένη», ανέφερε, στέλνοντας ένα σαφές πολιτικό μήνυμα σε μια συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή κυριαρχία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.