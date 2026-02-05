Η 75ετής συμφωνία θα επέτρεπε την εγκατάσταση των Η.Π.Α., στο έδαφος της Γροιλανδίας με ότι κρίνει απαραίτητο ο 47ος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του.

Το πρόβλημα είναι ότι ο Τραμπ θέλει να αποτρέψει τη Μόσχα και το Πεκίνο από το να κερδίσουν δύναμη στον παγκόσμιο Βορρά και πιστεύει ότι η κατά μέτωπο επίθεση στη Γροιλανδία είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναθερμάνει άσκοπα το παγοκάλυμμα της Γροιλανδίας.

Είναι αλήθεια ότι για δεκαετίες οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούσαν το νησί στρατηγικό.

Είναι αλήθεια ότι σήμερα ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι ο έλεγχος ολόκληρης της αμερικανικής ηπείρου, από τον νότο μέχρι τον βορρά, συμπεριλαμβανομένων των αρκτικών υδάτων, είναι το θεμέλιο που πρέπει να εδραιώσει πριν εμπλακεί με την Κίνα στην Ασία.

Η Ουάσιγκτον δεν θέλει να είναι ευάλωτη στο εσωτερικό της σε περίπτωση σύγκρουσης με το Πεκίνο.

Το γεγονός είναι, ωστόσο, ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποφασίσει και να αναδημιουργήσει μια ισχυρή αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί χωρίς να χρειαστεί να την αγοράσει.

Το 1951, η Συμφωνία Άμυνας της Γροιλανδίας έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το δικαίωμα να διατηρούν τρεις στρατιωτικές βάσεις στο νησί και να ιδρύουν νέες.

Στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου με τη Σοβιετική Ένωση, οι Αμερικανοί είχαν 13 βάσεις του Στρατού και τέσσερις βάσεις του Ναυτικού με 15.000 στρατιώτες συνολικά.

Σήμερα, έχουν μόνο μία βάση, με 150 στρατιώτες.

Η 75χρονη συμφωνία θα επέτρεπε την εγκατάσταση στο έδαφος της Γροιλανδίας, ότι ο Τραμπ και η κυβέρνησή του κρίνουν απαραίτητο, με την επιφύλαξη δύο επισκέψεων ευγενικής υποδοχής στην Κοπεγχάγη και το Νουούκ.

Ορισμένοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Βόρειας Ευρώπης εξήγησαν ότι, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο Λευκός Οίκος, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ρωσικές ή κινεζικές στρατιωτικές δραστηριότητες, δολιοφθορές ή κατασκοπεία στα ύδατα της Αρκτικής γύρω από το νησί.

Αυτό, ωστόσο, δεν είναι το πρόβλημα.

Η Γροιλανδία κατέχει μια θέση μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, επειδή η υπερθέρμανση του πλανήτη την απελευθερώνει από τους περιορισμούς του πολυετούς πάγου και τον καθιστά «χρησιμοποιήσιμο», δηλαδή αποψυγμένο.

Αυτό παρουσιάζει επίσης μια επιχειρηματική ευκαιρία για όσους τον ελέγχουν.

Ο Πούτιν έχει καταστήσει τη ρωσική υπεροχή στους βόρειους πάγους στρατηγικό στόχο.

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει ξεκινήσει τον Πολικό Δρόμο του Μεταξιού, όπως πάντα με διπλό σκοπό, εμπορικό και στρατιωτικό.

Μια διαπραγματευμένη λύση βασισμένη στη συμφωνία του 1951, θα δημιουργούσε μια πιο σταθερή πραγματικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτήν που θα επικρατούσε μετά την επιβολή της στους Γροιλανδούς και τους Δανούς.

Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται με αυτοκρατορική λογική.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να του υπενθυμίζει το περιττό κόστος.

Η απώλεια του ΝΑΤΟ, δεν είναι μικρό πράγμα.