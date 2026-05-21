Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό στιγμιότυπο καταγράφηκε χθες στη Λίμνη Πολυφύτου στον νομό Κοζάνης, όταν ένα ζαρκάδι εθεάθη να κολυμπά για αρκετή ώρα μέσα στα νερά της λίμνης επιχειρώντας να φτάσει στην απέναντι όχθη.

Τη μοναδική αυτή εικόνα κατέγραψε με το κινητό του ο επαγγελματίας ψαράς Μάρκος Μπουντιός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο για ψάρεμα και αντιλήφθηκε το ζώο να διανύει μεγάλο μέρος της απόστασης μέσα στο νερό, σε μια ασυνήθιστη αλλά εντυπωσιακή διαδρομή.

Ο ίδιος με αγωνία παρακολουθούσε από κοντά την προσπάθεια του άγριου ζώου που κατάφερε τελικά να βγει με ασφάλεια στην απέναντι πλευρά, συνεχίζοντας την πορεία του προς την παραλίμνια περιοχή. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που καταγράφεται από επαγγελματία ψαρά άγριο ζώο να διασχίζει κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου.

Αντίστοιχες εικόνες είχαν καταγραφεί και τον Οκτώβριο του 2025, όταν αρκούδα είχε εντοπιστεί να κολυμπά στα νερά της λίμνης, προκαλώντας τότε έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στην περιοχή. Το νέο αυτό περιστατικό αναδεικνύει τον πλούτο της άγριας πανίδας που φιλοξενεί η ευρύτερη περιοχή της λίμνης Πολυφύτου, αλλά και τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων κοντά σε ανθρώπινες δραστηριότητες και οικισμούς.