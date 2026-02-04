Ένα πραγματικά σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, περίπου στις 11:00 π.μ., στην πλατεία Λασσάνη της Κοζάνης, όταν δυο γυναίκες, ηλικιωμένες και περίπου 76-80 ετών, ξαφνικά άρχισαν να λογομαχούν και στη συνέχεια ο σύζυγος της μιας επιτέθηκε στην άλλη γυναίκα,μπροστά σε έκπληκτους περαστικούς και καταστηματάρχες.

Σύμφωνα με το Kozanimedia, στο σημείο έφτασε άμεσα η ομάδα “ΔΙΑΣ” και ακολούθησε περιπολικό, ενώ κλήθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς οι δυο γυναίκες ανέφεραν πως ζαλίζονται από τα χτυπήματα και την ένταση που επικράτησε μεταξύ τους.

Τελικά αμφότερες μεταφέρθηκαν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ενώ στη συνέχεια εξέφρασαν την πρόθεση υποβολής μηνύσεων εκατέρωθεν.Η μια γυναίκα υπέβαλε μήνυση στη δεύτερη,η οποία,με τη σειρά της, μήνυσε το σύζυγό της πρώτης για ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, μεταξύ των δυο ηλικιωμένων κυριών και των οικογενειών τους υπάρχουν παλαιότερες «προσωπικές διαφορές».