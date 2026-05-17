Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Στέργιο Βλάχου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το πρωί της Τετάρτης 6 Μαίου. Το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαίου, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε ορεινή περιοχή πάνω από το Πλατανόρευμα Κοζάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, ο 78χρονος είχε φύγει από τα Σέρβια Κοζάνης για μια βόλτα, όμως δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Όπως έγινε γνωστό, αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας.

Αμέσως ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες τόσο στο χωριό όσο και στις γύρω περιοχές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και drones, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον εντοπίσουν τις προηγούμενες ημέρες.

«Ήταν σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε»

Η σύζυγός του, Σταματία Βλάχου, μιλώντας συγκινημένη στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» του Mega, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από την εξαφάνισή του:

«Ξυπνήσαμε το πρωί όπως κάθε μέρα, ήπιαμε μαζί καφέ και βγήκαμε στην αυλή. Εγώ άπλωνα ρούχα και ο άνδρας μου καθόταν στην καρέκλα. Του είπα πως θα μπω μέσα να δω το φαγητό και να κλείσω την κουζίνα. Όταν επέστρεψα έξω, είχε εξαφανιστεί. Ανησυχήσαμε αμέσως. Όλο το χωριό τον έψαχνε, επικρατούσε αναστάτωση, δεν κοιμηθήκαμε καθόλου. Ακόμα και μικρά παιδιά φώναζαν “Στέργιο, πού είσαι;”. Ελπίζαμε μέχρι τέλους πως θα βρεθεί ζωντανός, όμως δυστυχώς δεν έγινε έτσι».

Η ίδια ανέφερε επίσης πως ήταν παντρεμένοι από το 1969 και δεν μπορούσε να πιστέψει την εξαφάνισή του: «Ακόμα κοιτάζω γύρω μου και νομίζω πως θα τον δω. Ήταν σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε», είπε συντετριμμένη.

Από την πλευρά της, η εγγονή του, Σταματία Δανηλοπούλου, δήλωσε: «Πίστευα ότι θα τον βρίσκαμε από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε τις έρευνες, κάπου κοντά στο χωριό. Δεν φανταζόμουν ότι η υπόθεση θα είχε αυτή την εξέλιξη. Ερευνήσαμε όλους τους πιθανούς δρόμους που θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει, αλλά δεν βρήκαμε κανένα ίχνος. Ψάξαμε παντού μαζί με τους συγχωριανούς, ενώ η γιαγιά μου είχε ήδη δηλώσει την εξαφάνισή του στην Αστυνομία. Παρά τις προσπάθειες όλων, δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα».