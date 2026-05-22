Μια σοκαριστική υπόθεση από την Καλιφόρνια, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα, ολοκληρώθηκε με την ομολογία ενός πατέρα ότι κακοποίησε σεξουαλικά τη βιολογική του κόρη, η οποία λίγους μήνες αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή της.

Ο 41χρονος Stephen Vincent Chavez παραδέχθηκε την ενοχή του για κακούργημα αιμομιξίας, καθώς και για πλημμέλημα που αφορά παροχή αλκοόλ σε ανήλικο, στην υπόθεση που σχετίζεται με την 18χρονη κόρη του, Makayla Chavez. Η υπόθεση είχε προκαλέσει οργή και έντονη συζήτηση στα social media, όταν έγινε γνωστό ότι ο κατηγορούμενος ενδέχεται να καταδικαστεί σε ποινή μόλις τριών ετών φυλάκισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν τον Ιούλιο του 2025, όταν η Makayla μετακόμισε από τη Βόρεια Καλιφόρνια στο σπίτι του πατέρα της στο Moorpark, προσπαθώντας να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της. Οι εισαγγελείς ανέφεραν πως, μετά από οικογενειακή συγκέντρωση κατά την οποία καταναλώθηκε αλκοόλ, ο Chavez προμηθεύτηκε επιπλέον ποτά ώστε να συνεχίσουν να πίνουν μαζί στο σπίτι. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, στη συνέχεια είχε σεξουαλική επαφή με την κόρη του.

Η τραγική εξέλιξη ήρθε λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η 18χρονη αυτοκτόνησε. Η βοηθός εισαγγελέα της κομητείας Ventura, Tessa McCarty, υπογράμμισε ότι η Makayla είχε εμπιστευτεί τον πατέρα της για να τη στηρίξει και να τη φροντίσει όταν αποφάσισε να μετακομίσει μαζί του. «Πρόδωσε αυτή την εμπιστοσύνη και κατέστρεψε τη σχέση πατέρα και κόρης με έναν αδιανόητο τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές αποκάλυψαν επίσης ότι ο Chavez παραδέχθηκε στο δικαστήριο πως εκμεταλλεύτηκε τη θέση εμπιστοσύνης που είχε απέναντι στην κόρη του, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η νεαρή γυναίκα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη. Μετά την ομολογία ενοχής του τη Δευτέρα 18 Μαίου, τέθηκε άμεσα υπό κράτηση.

Η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 23 Ιουνίου στο Ventura County Superior Court. Πέρα από την ποινή φυλάκισης, θα υποχρεωθεί να εγγραφεί στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών για διάστημα 20 ετών.

Το γραφείο του εισαγγελέα γνωστοποίησε ακόμη ότι για μήνες εξεταζόταν το ενδεχόμενο να του απαγγελθούν σοβαρότερες κατηγορίες, μεταξύ αυτών και ο βιασμός. Όπως ανέφεραν οι Αρχές, πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες συνεντεύξεις, πρόσθετες ιατροδικαστικές εξετάσεις, ιατρικές αξιολογήσεις και εκτεταμένος έλεγχος ηλεκτρονικών δεδομένων, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Οι εισαγγελείς κατέληξαν τελικά στο συμπέρασμα ότι οι κατηγορίες που ασκήθηκαν ανταποκρίνονται πλήρως στα στοιχεία, στις αποδείξεις και στο νομικό πλαίσιο της υπόθεσης.