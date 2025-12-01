Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε τη Δευτέρα (1/12) με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή μετά την απολογία του στη Ρόδο, ο 55χρονος πατέρας που για 12 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και μετέπειτα απέκτησε μαζί της, παιδί ηλικίας σήμερα τριών ετών!

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, ο 55χρονος όχι μόνο αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται για το αδίκημα του βιασμού, αλλά ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 31χρονης για το σύντομο χρονικό διάστημα του ενός μηνός πριν από τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο η κόρη του ήταν ενήλικη και κρατώντας πάντα προφυλάξεις.

Advertisement

Advertisement

Ο 55χρονος βάσει των ίδιων πληροφοριών, αμφισβήτησε το τεστ πατρότητας του τρίχρονου παιδιού της κόρης του και ζήτησε να διενεργηθεί εκ νέου εξέταση.

Ο ίδιος σε ερώτηση γιατί να ισχυριστεί όλα αυτά η κόρη του εφόσον δεν είναι αλήθεια, απάντησε πως το κάνει για τον εκδικηθεί. Ο 55χρονος είπε πως η κόρη του συνευρίσκεται ερωτικά με μία Ρομά και πως επιθυμούν να τον διώξουν από το σπίτι του και να μείνουν εκείνες.

Ωστόσο, οι όποιοι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη αποφάσισαν να τον στείλουν ως προσωρινά κρατούμενο στη φυλακή.

Υπενθυμίζεται πως ο 55χρονος που κατηγορείται για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και αιμομιξία, και συνελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2025 μετά από ένταλμα του εξέδωσε ο ανακριτής Ρόδου σε βάρος του, καθώς τα αδικήματα που τον «βαραίνουν» είναι πολύ σοβαρά και επιφέρουν ποινές καθείρξεως από δέκα έως είκοσι έτη, υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις για την ενοχή του αλλά και κίνδυνος να επαναλάβει τις πράξεις του.