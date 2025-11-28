Υπόθεση αιμομιξίας με θύμα 31χρονη και δράστη τον πατέρα της, έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία της Ρόδου.

Ο 55χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου, από το τμήμα φυγόποινων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου σε εκτέλεση εντάλματος. Οδηγήθηκε ενώπιον Ανακριτή, του διορίστηκε δικηγόρος και θα απολογηθεί τη Δευτέρα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, μια 31χρονη Ελληνίδα κατήγγειλε ότι έζησε για χρόνια έναν κύκλο εξαναγκασμού και σεξουαλικής βίας από τον πατέρα της, με ένα από τα παιδιά της να προκύπτει ότι είναι βιολογικό τέκνο του. Η εξέλιξη αυτή στηρίχθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο DNA με ποσοστό συμβατότητας 99,9% και αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στον ποινικό φάκελο.

Η καταγγελία της 31χρονης

Η 31χρονη κατέθεσε χωρίς όρκο και παρουσία ψυχολόγου. Περιέγραψε ότι ο πατέρας της άρχισε να την εξαναγκάζει σε σεξουαλικές πράξεις από την ηλικία των 16 ετών, σε σπίτι όπου διέμενε με τη γιαγιά της. Ανέφερε ευθείες απειλές κατά της ζωής της σε περίπτωση αποκάλυψης, καθώς και επεισόδια βίας στο οικιακό περιβάλλον.

Στην ίδια κατάθεση επεσήμανε ότι ο 55χρονος ήταν για χρόνια εξαρτημένος από κάνναβη, ενώ περιέγραψε συμπεριφορές απρόβλεπτες και απειλητικές. Τόνισε ότι τα περιστατικά σταμάτησαν πριν από 4 χρόνια, όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της και επιχείρησε οριστικά να απομακρυνθεί. Η 31χρονη εξήγησε πως δεν αντιλήφθηκε αρχικά την πιθανότητα αιμομιξίας για το δεύτερο παιδί, καθώς εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα. Η αποκάλυψη ήρθε με την επιστημονική εξέταση.

Το εργαστηριακό εύρημα που καθόρισε τις εξελίξεις

Με εισαγγελική παραγγελία πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία DNA από τον 55χρονο και την ανήλικη 3 ετών. Η εξειδικευμένη ανάλυση ανέδειξε συμβατότητα 99,9%, ποσοστό που στη γενετική ταυτοποίηση ισοδυναμεί με συντριπτική ένδειξη βιολογικής πατρότητας. Παράλληλα, δοκιμή στο πρώτο παιδί της 31χρονης απέκλεισε συγγενικό δεσμό με τον 55χρονο. Για τον Ανακριτή το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο μεγάλης βαρύτητας που συνεκτιμάται με τις καταθέσεις.

Οι ισχυρισμοί του «πατέρα»

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Η διαδικασία ενώπιον του Ανακριτή

Με την απολογία που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, ο Ανακριτής θα αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων. Τις καταθέσεις της 31χρονης, τις εξηγήσεις του 55χρονου, το εργαστηριακό αποτέλεσμα με συμβατότητα 99,9%, τις παρατηρήσεις του ψυχολόγου, τις αναφορές κοινωνικής υπηρεσίας και τυχόν επιπλέον πραγματογνωμοσύνες.

Οι κοινωνικές δομές έχουν ήδη ενεργοποιηθεί για την επιτήρηση του οικογενειακού πλαισίου, την ψυχολογική στήριξη της 31χρονης και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα παιδιά.

Πηγή: dimokratiki.gr