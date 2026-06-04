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Εδώ και αρκετό καιρό γίνεται λόγος για μια ταξιδιωτική εκπομπή που ήθελε πολύ να κάνει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μαζί με τους στενούς του φίλους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Θέμη Γεωργαντά. Η πρόταση είχε γίνει από το OPEN σε συνεργασία με το MAD που έχει την παραγωγή και της late night εκπομπής του τελευταίου στον ίδιο σταθμό με τίτλο After Dark.

Και ενώ ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα μετακινηθεί στο OPEN ή θα παραμείνει στο πλευρό της Φαίης Σκορδά , το τηλεοπτικό ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του MAD, Ανδρέας Κουρής, έκανε πίσω τελικά και η εκπομπή αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί.

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Μάλιστα ο Ανδρέας Κουρής συνδέεται με πολύχρονη φιλία με τον Θέμη Γεωργαντά ενώ και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε ξεκινήσει από το MAD Radio τoυς Mappes που κινδυνεύουν να μείνουν πρώτη φορά άστεγοι μετά τις -όχι και τόσο- αιφνιδιαστικές αλλαγές στο My Radio.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Θέμης Γεωργαντάς

Η αλήθεια όμως φαίνεται πως είναι διαφορετική. Σύμφωνα με πηγές της HuffPost, «δεν έχει κάνει πίσω ο Ανδρέας Κουρής, απλά, όπως και όλα τα νέα ψυχαγωγικά προγράμματα του OPEN, δεν έχει περάσει από οικονομική έγκριση, οπότε όλοι τηρούν στάση αναμονής- και υπομονής».



Εξάλλου όπως παραδέχτηκε και ο Νίκος Κοκλώνης το πρωί της Πέμπτης, όλα δείχνουν ότι ακόμα και το J2US δεν προκρίνεται για τη νέα τηλεοπτική χρονιά και τη θέση του θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα ένα ψυχαγωγικό μουσικό πρόγραμμα χαμηλότερου κόστους με παρουσιαστή τον ίδιο.

Ο Θέμης Γεωργαντάς με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Η ώρα της κρίσης

Ο 46χρονος χαρισματικός παρουσιαστής, έχοντας περάσει μία δύσκολη τηλεοπτική σεζόν, είχε ζητήσει να κάνει ραντεβού εγκαίρως με τον διευθυντή προγράμματος του MEGA, φροντίζοντας να ενημερώσει ταυτόχρονα και τη Φαίη Σκορδά για τη δελεαστική πρόταση που έχει δεχτεί, η οποία περιλαμβάνει, όπως ακούγεται και την παρουσίαση άλλης μίας εκπομπής.

Εξάλλου τόσο ο Δήμητρης Ουγγαρέζος, όσο και όλα τα τηλεοπτικά πρόσωπα των οποίων λήγουν τα συμβόλαια άμεσα, έχει δεχτει πρόταση με σημαντικά μειωμένες αποδοχές, γεγονός που φυσικά εντείνει την αίσθηση απογοήτευσης που είχε έτσι κι αλλιώς αφού το MEGA δεν του ανέθεσε ποτέ την εκπομπή που του είχε τάξει.

Ουγγαρέζος-Κωνσταντάρας- Γεωργαντάς μαζί με την Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Παναγιώτη Σίμο.

Μάλιστα, στην προπέρσινη ανανέωση του συμβολαίου του, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε απορρίψει- με μεγάλη καθυστέρηση- την πρόταση του ΑΝΤ1 για τους Weekenders επειδή είχε συμφωνία και με το μουσικό ραδιόφωνο του MEGA, το οποίο όμως γίνεται πλέον ενημερωτικό.