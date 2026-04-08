Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα για πρώτη φορά την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, τη Μεγάλη Τρίτη, πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της μαζί με το μωρό της, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Δεκάδες συνάδελφοί της έσπευσαν να της στείλουν ευχές, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά και μέσω μηνυμάτων, όπως αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026. Μάλιστα, ζήτησε από την Κατερίνα Καινούργιου να εμφανιστεί τηλεφωνικά στην εκπομπή του, κάτι που εκείνη τελικά αρνήθηκε ευγενικά.

«Με την Κατερίνα μιλήσαμε, της έστειλα ευχές και ανταλλάξαμε μηνύματα. Της είπα και να βγει στην εκπομπή, αλλά εκείνη προτίμησε να μην το κάνει για να αποφύγει οποιαδήποτε παρεξήγηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, εξηγώντας ότι κατανοεί πλήρως την επιλογή της. Στη συνέχεια τόνισε ότι είναι μια προσωπική στιγμή για εκείνη και ευχήθηκε να της ζήσει το παιδί, σημειώνοντας πως, παρά την κούραση και την αϋπνία, η παρουσιάστρια είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένη.