Μια απίστευτη αποκάλυψη έκανε ο Κώστας Μαρτάκης, για την συναυλία της Τζένιφερ Λόπεζ, στο ΟΑΚΑ, όπου είχε επιλεγεί από την ίδια τη διεθνή σταρ για να ανοίξει τη συναυλία της στην Αθήνα.

«Όταν είχε έρθει η Τζένιφερ Λόπεζ στην Ελλάδα, στο ΟΑΚΑ, είχα ανοίξει τη συναυλία της και με είχε διαλέξει η ίδια. Δεν μου την έπεσε, μου έπιασε λίγο τον πισινό» είπε χαριτολογώντας.

Μιλώντας στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου «Στην Αγκαλιά του Φάνη» απάντησε και για τη βέρα που φορά κλέγοντας πως είναι δώρο από κάποιο πρόσωπο από την παρέα του.

Συγκεκριμένα εξήγησε, ότι κι άλλα μέλη της παρέα του έχουν βέρα, θεωρώντας τη γούρι: «Η βέρα είναι δώρο. Το έχουμε λίγοι άνθρωποι στην παρέα μας. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε πάρει ο ένας στον άλλον δώρο και είναι το γούρι μας. Αυτή η παρέα με έναν τρόπο είναι εκτός σόουμπιζ».