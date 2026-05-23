Στη Λισαβόνα επέλεξε να συνεχίσει τους εορτασμούς του γάμου της η Αθηνά Οικονομάκου, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό της όχι τον αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα αλλά τις κολλητές της φίλες. Η γνωστή ηθοποιός ετοίμασε βαλίτσες και μαζί με τις Χριστίνα Κοντοβά, Ευγενία Σαμαρά, Λένα Δροσάκη, Κωνσταντίνα Βασιλείου και Νικόλ Παναγιώτου ταξίδεψαν στην Πορτογαλία για ένα ξεχωριστό «after wedding bachelor».

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στις 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, έχοντας δίπλα τους λίγους και εκλεκτούς καλεσμένους. Πέντε ημέρες μετά τον γάμο τους, η ηθοποιός αποφάσισε να γιορτάσει τον έγγαμο βίο μαζί με τις φίλες της στη Λισαβόνα, μοιράζοντας στιγμές από το ταξίδι μέσα από τα social media.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό την πορτογαλική πρωτεύουσα, η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στους δημοσιογράφους και δήλωσε: «Ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς. Για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους, οπότε σας ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές και που ήρθατε… Να είστε καλά, καλή συνέχεια».

Έτσι, η Αθηνά Οικονομάκου, η Χριστίνα Κοντοβά, η Ευγενία Σαμαρά, η Λένα Δροσάκη, η Κωνσταντίνα Βασιλείου και η Νικόλ Παναγιώτου απόλαυσαν τις βόλτες τους στα γραφικά σοκάκια της Λισαβόνας, γεμίζοντας το ταξίδι τους με όμορφες στιγμές, γέλια και εμπειρίες.