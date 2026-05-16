Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου, σε μια ρομαντική και ιδιαίτερα διακριτική τελετή στην Πλάκα. Ο θρησκευτικός γάμος πραγματοποιήθηκε στον Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, παρουσία λίγων αγαπημένων φίλων και συγγενών.

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα εντυπωσιακό νυφικό από δαντέλα, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα εμφανίστηκε με λευκό κοστούμι, δίνοντας έναν κομψό και καλοκαιρινό τόνο στην τελετή.

Αν και για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχαν πληροφορίες πως ο γάμος θα γινόταν στην Πάρος, τελικά το ζευγάρι αποφάσισε να πραγματοποιήσει την τελετή στην Αττική. Η αναγγελία του γάμου είχε δημοσιευθεί λίγες ημέρες πριν στην εφημερίδα Πολίτης Χίου, επιβεβαιώνοντας πως ο γάμος θα γινόταν στην Αττική.