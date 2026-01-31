Γράφει ο Νίκος Λυκούδης

Το ημερολόγιο λέει «τελευταία μέρα Ιανουαρίου». Το σώμα λέει «κρύο». Ο ήλιος όμως – όταν βγει όπως πρέπει – κάνει αυτό το μικρό θαύμα: σου βάζει την ιδέα ότι ίσως γίνεται.

Advertisement

Advertisement

Κάπως έτσι, σύμφωνα με το σημερινό story/ανάρτηση που ανέβασε ο Γιώργος Λιάγκας στο Instagram, τον είδαμε από τη θάλασσα, έτοιμο (ή ήδη μέσα) για μια χειμερινή βουτιά, κόντρα στις θερμοκρασίες αλλά με εκείνο το «καθαρό» φως που σε κάνει να ξεχνάς για λίγο ότι είναι ακόμη Ιανουάριος.

Και εδώ έρχεται το ενδιαφέρον: αυτό δεν μοιάζει με μια στιγμιαία παρόρμηση «για το content». Μοιάζει με κάτι που έχει επαναληφθεί αρκετές φορές ώστε να γίνει μοτίβο.

Ο δημοφιλής οικοδεσπότης του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 έχει δώσει ξανά, κατά καιρούς, χειμωνιάτικες (και όχι μόνο καλοκαιρινές) «αποδείξεις» ότι το κολύμπι είναι από τα πράγματα που τον τραβάνε σαν μαγνήτης: από βίντεο/αναρτήσεις που τον δείχνουν να μπαίνει στο νερό, μέχρι δημοσιεύματα που σχολιάζουν ακριβώς αυτή την… επιμονή του με τη θάλασσα.

Κάποια στιγμή μάλιστα, σε ρεπορτάζ/αναδημοσιεύσεις έχει αποδοθεί και η φράση ότι «δεν έχει κρύψει τη μεγάλη του αγάπη στη θάλασσα», όχι σαν lifestyle κλισέ, αλλά ως περιγραφή μιας σταθερής συνήθειας.

Η αγάπη για τη θάλασσα φαίνεται και… εκτός νερού

Όταν κάποιος επιστρέφει ξανά και ξανά στην ίδια εικόνα (ακτή, ορίζοντας, αλμύρα), συνήθως δεν είναι μόνο «μια ωραία μέρα». Είναι το τελετουργικό της αποφόρτισης: ένα reset από την ένταση της καθημερινότητας και της τηλεόρασης, ειδικά όταν είσαι καθημερινά στο τιμόνι μιας ζωντανής εκπομπής όπως το Το Πρωινό στον ANT1.

Advertisement

Και ναι, υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο που συζητιέται συχνά γύρω από τον ίδιο: η σχέση του με το σκάφος/τη θάλασσα ως τρόπο ζωής. Έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς δημοσιεύματα με φωτογραφίες/αναφορές που τον δείχνουν σε σκάφος μαζί με τους γιους του, σαν «καπετάνιο» του καλοκαιριού του.

Να μην ξεχνάμε επίσης ότι το σπίτι του είναι στα Νότια προάστια της Αθήνας, της Αττικής, στην περιοχή της Βούλας. Εκεί κοντά στη θάλασσα.

Γιατί αυτή η τελευταία βουτιά «γράφει» αλλιώς

Υπάρχει κάτι πολύ ελληνικό και συνυφασμένο με την υγεία, στο να κλείνεις τον Ιανουάριο με θάλασσα. Είναι η στιγμή που λες «δεν θα περιμένω την άνοιξη για να νιώσω καλά». Είναι το μικρό πείσμα απέναντι στον χειμώνα. Και όταν το κάνεις με ήλιο, αποκτά και μια σχεδόν θεραπευτική διάσταση: δεν είναι επίδειξη αντοχής, είναι η χαρά της απλότητας.

Advertisement

Και κάπως έτσι, το σημερινό στιγμιότυπο κουμπώνει με μια εικόνα που έχει χτιστεί εδώ και καιρό: Ο Γιώργος Λιάγκας ως άνθρωπος που – όταν βρει νερό μπροστά του – δύσκολα θα πει «όχι». Από τις καλοκαιρινές βουτιές και τα ταξιδιωτικά του πλάνα, μέχρι χειμωνιάτικες εξορμήσεις που γίνονται είδηση ακριβώς επειδή δεν είναι η εποχή τους.