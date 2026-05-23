«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο για τις δηλώσεις του σχετικά με τον πρόσφατο τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor και την απόφαση της παραγωγής να λάβει εκίνος το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ.

Σε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» ο Τσιμιτσέλης είπε πως «όταν χωνέψει τα έντερά του, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα» απαντώντας στην δυσαρέσκεια του Ουγγαρέζου που ο άτυχος 22χρονος παίκτης χαρακτηρίστηκε «νικητής» από τον Γιώργο Λιανό στο τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι.

Advertisement

Advertisement

Όσο για τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη, ο οποίος έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, ο ηθοποιός είπε: «Αυτό που έγινε ήταν κάτι τραγικό, τι να πει ο Γιώργος και τι να πουν τα υπόλοιπα παιδιά; Δεν το περίμενε κανείς να συμβεί κάτι τέτοιο. Εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί, να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του, γιατί τώρα πλέον με την τεχνολογία γίνονται πάρα πολλά και δεν είναι θαύμα, είναι πραγματικότητα».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε πει για το Survivor, μετά την ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού: «Δεν θέλω να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά. Δεν είναι νικητής, κανένας δεν είναι νικητής, όλοι είναι χαμένοι. Οι συμμετέχοντες, ο Σταύρος πρώτα από όλα και οι τηλεθεατές. Το έπαθλο θα πάει στον Σταύρο, έπρεπε να πουν. Επίσης, δεν το αξίζει, όχι ότι δεν του αξίζει το έπαθλο, αλλά τίποτα δεν αξίζει από αυτό που συνέβη, σε κανέναν».

Την Τετάρτη, ο Γιώργος Λιανός ενημέρωσε τους παίκτες του Survivor, πως μετά το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, η παραγωγή αποφάσισε να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, και το έπαθλο να δοθεί στον 22χρονο.

Πιο αναλυτικά, ο παρουσιαστής είπε: «Ένα διερχόμενο σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο. Με την βοήθεια του Μάνου που έδειξε απόλυτη ψυχραιμία και ηρωισμό, ο Σταύρος επιβιβάστηκε στο σκάφος, έφτασε στο λιμάνι, όπου μετά από ελάχιστο χρόνο έφτασε το ασθενοφόρο. Όπως ήδη γνωρίζετε, το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού.

Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία τραυμάτων στην Αμερική». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Παραμένει δυνατός και αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του. Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς αλλά και για εσάς νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος γιατί είναι πραγματικός Survivor».

Τι απάντησε ο Ουγγαρέζος

Advertisement

Το όνομα του Γιάννη όσον αφορά τα Τηλεοπτικά φέτος ακούστηκε μόνο σε ένα δικαστήριο. Καλό είναι να δέχεται την κριτική έγκαιρα για να μην την πληρώνουμε όλοι μετά 😉 — Dimitris Ougarezos (@D_ougarezos) May 23, 2026

Του τα είπα, «τ’άκουσα» κ’ τώρα που βγήκα σωστός πάλι «τ’ακούω». Πσυχραιμία Γιάννο 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️😂 https://t.co/siKECu76os — Dimitris Ougarezos (@D_ougarezos) May 23, 2026

Πόνεσε ο Γιάννος 😂 Ας με άκουγε 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ https://t.co/mlCAx4X0pL Advertisement May 23, 2026