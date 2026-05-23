Ο Μπραντ Πιτ τράβηξε όλα τα βλέμματα στην παγκόσμια πρεμιέρα της Mercedes-AMG στο Λος Άντζελες, με τη νεανική του εμφάνιση να πυροδοτεί ξανά συζητήσεις γύρω από πιθανές αισθητικές παρεμβάσεις.

Ο 62χρονος σταρ εμφανίστηκε στη λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη γέφυρα Sixth Street Viaduct με εμφανώς ανανεωμένη όψη, λείο δέρμα, καστανά ατημέλητα μαλλιά και κομψό σοκολατί κοστούμι. Η παρουσία του δίπλα στη σύντροφό του, Ines de Ramon, αναζωπύρωσε τις φήμες περί facelift, οι οποίες είχαν ξεκινήσει ήδη από την εμφάνισή του στο Wimbledon το 2023.

Πολλοί χρήστες στα social media έσπευσαν να τον συγκρίνουν με τον ήρωα που υποδύθηκε στην ταινία The Curious Case of Benjamin Button, σχολιάζοντας πως μοιάζει να «γερνά αντίστροφα», όπως ακριβώς ο χαρακτήρας του Μπέντζαμιν Μπάτον.

Παρά τις φήμες, ειδικοί που μίλησαν στη Daily Mail εκτιμούν ότι η εικόνα του ηθοποιού δεν οφείλεται απαραίτητα σε χειρουργική επέμβαση, αλλά πιθανότατα σε συνδυασμό μη επεμβατικών θεραπειών και προσεγμένης περιποίησης του δέρματος.

Η Δρ Άλμα Καμένιτσα ανέφερε ότι ο ηθοποιός «γερνά εξαιρετικά», πιθανώς χάρη σε ήπιες αισθητικές παρεμβάσεις, όπως ενέσιμες θεραπείες κατά των ρυτίδων, εξειδικευμένη φροντίδα προσώπου και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί μικρές ποσότητες fillers για τη διατήρηση όγκου και συμμετρίας στο πρόσωπό του.

Η ίδια ειδικός σημείωσε επίσης ότι τεχνικές σύσφιξης όπως το Morpheus8 Burst θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη σμιλεμένη γραμμή της γνάθου και στη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος, επισημαίνοντας πάντως ότι το αποτέλεσμα παραμένει ιδιαίτερα φυσικό.

Από την πλευρά της, η νοσηλεύτρια αισθητικής Κάρολαϊν Χολ εκτίμησε πως ο Μπραντ Πιτ επενδύει περισσότερο στη «συντήρηση» της εμφάνισής του παρά σε δραστικές αλλαγές, πιθανώς μέσω θεραπειών όπως χημικά peeling και laser resurfacing, που ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου και χαρίζουν πιο φρέσκια εικόνα στο δέρμα.

Οι φήμες περί facelift είχαν ενταθεί μετά από viral βίντεο του Δρ Τζόνι Μπέτεριτζ, ο οποίος συνέκρινε φωτογραφίες του ηθοποιού από το 2020 και το 2023, υποστηρίζοντας ότι το περίγραμμα του προσώπου του παρουσιάζει ενδείξεις χειρουργικής ανόρθωσης. Ο ίδιος είχε αναφερθεί ακόμη και σε πιθανή ουλή κοντά στο αυτί, χαρακτηριστικό που συνδέεται συχνά με επεμβάσεις facelift.

Ωστόσο, το περιβάλλον του ηθοποιού είχε διαψεύσει τους σχετικούς ισχυρισμούς, ενώ εκπρόσωποί του δεν προχώρησαν ποτέ σε επίσημο σχόλιο.

Ο ίδιος ο Μπραντ Πιτ έχει μιλήσει κατά καιρούς ανοιχτά για τη στάση του απέναντι στη γήρανση, τονίζοντας πως πλέον δίνει μεγαλύτερη σημασία στην ευεξία, την άνεση και τη φροντίδα του εαυτού του. Έχει επίσης αποκαλύψει ότι η διακοπή του καπνίσματος έπαιξε σημαντικό ρόλο τόσο στην υγεία όσο και στην εμφάνισή του, παραδεχόμενος πως δεν μπορούσε ποτέ να περιοριστεί σε «ένα ή δύο τσιγάρα».

