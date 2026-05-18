Αν και στην αρχή η πληφορία διαψευδόταν ακόμα και ανεπίσημα, είναι πλέον δεδομένο ότι η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με την ΕΡΤ ώστε να αναλάβουν από τον Σεπτέμβριο το «Στούντιο 4» μετά τη μετακίνηση του διδύμου Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ.

Παρόλα αυτά δεν αναμένεται να βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον όσο υπάρχουν εκπομπές στον αέρα και συμβόλαια σε ισχύ.

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος σε πρόσφατη παρουσίαση βραβείων.

Αρκετοί μάλιστα πιστεύουν ότι οι σχετικές ζυμώσεις πρέπει μάλιστα να έχουν ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν, αφού στα μέσα Φεβρουαρίου, η Κατερίνα Καραβάτου είχε δώσει το παρών στον τελικό του Sing for Greece και μάλιστα την είχαν βάλει να καθίσει μαζί με τα υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΡΤ και είχε συνομιλήσει τότε σε θερμό κλίμα με τον πρόεδρο, Γιάννη Παπαδόπουλο. Εκεί βρισκόταν και ο πρώην σύζυγός της, Κρατερός Κατσούλης, που ανήκει επίσης στο δυναμικό της κρατικής τηλεόρασης.

Η Κατερίνα Καραβάτου ήταν καλεσμένη στον ελληνικό τελικό της Eurovision τον Φεβρουάριο.

Κατερίνα Καραβάτου: Προς συναινετικό διαζύγιο με τον ΑΝΤ1

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, το συμβόλαιο της Κατερίνας Καραβάτου με το κανάλι του Αμαρουσίου λήγει επίσημα τον Οκτώβριο. Γι’ αυτόν τον λόγο ο ΑΝΤ1 θα πρέπει να αποδεσμεύσει νωρίτερα την παρουσιάστρια, κάτι που μάλλον θα «διευκολύνει» όλους αφού αυτή τη στιγμή εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να μην βγει ξανά στον αέρα η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου, ειδικά μετά τα φετινά ποσοστά τηλεθέασης που ήταν πιο χαμηλά από τις δύο προγούμενες σεζόν (Ι love ΣΟΥΚΟΥ, Weekenders) αλλά και την πτώση στα εμπορικά έσοδα.

Η Κατερίνα Καραβάτου, ο Γιάννης Κορδόνης και ο Χρήστος Φερεντίνος στο ραδιοφωνικό τους σπίτι.

Κανείς δεν ξεχνάει εξάλλου, ότι τη φετινή χρονιά η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου κόστισε πολύ παραπάνω στον σταθμό, μετά την απομάκρυνση της Ελένης Τσολάκη και άλλων τριών συνεργατών της που συνεχίζουν να πληρώνονται κανονικά μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Ανάλογο πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει ο Χρήστος Φερεντίνος με τον ΣΚΑΪ, καθώς το τριετές συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι και ήδη οι δύο πλευρές γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει προοπτική ανανέωσής του, οπότε ήταν ελεύθερος να διαπραγματευτεί το επόμενό του τηλεοπτικό βήμα.

Όσο για την Ελένη Τσολάκη, διαψεύδονται κατηγορηματικά τα σενάρια που τη θέλουν να επιστρέφει στην εκπομπή Happy Day από τη νέα σεζόν.