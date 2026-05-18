Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου σε διαδοχικές επιθέσεις στη Μερσίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν τον 37χρονο δράστη, ο οποίος διέφυγε.

🔴Pompalı Tüfekli Dehşet: 4 Kişi Hayatını Kaybetti



Mersin’in Tarsus ilçesinde restorana düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



17 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. pic.twitter.com/oIAUhAAmI3 Advertisement Advertisement May 18, 2026

Mersin'de lokantaya pompalı tüfekle saldırı düzenlendi: 4 ölü, 8 yaralı



Olayın ardından kaçan şüpheli M. Ö. aranıyor pic.twitter.com/LbuaKCphTs — serbestiyet (@serbestiyetweb) May 18, 2026

Σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η Hurriyet, ο δράστης φέρεται κατά τη διάρκεια της διαδρομής του να τραυμάτισε επίσης οκτώ άτομα, ενώ οι αρχές δεν αποκλείουν ο αριθμός των τραυματιών να αυξηθεί.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı düzenleyen bir şüpheli farklı yerlerde şu ana kadar 4 kişiyi öldürdü 8 kişiyi de yaraladıhttps://t.co/pS9QmobJuP — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) May 18, 2026

Δολοφόνησε πρώτα την πρώην γυναίκα του

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ως δράστης της αιματηρής επίθεσης φέρεται ένας 37χρονος άνδρας, ο Μετίν Ο., ο οποίος σκόρπισε τον τρόμο στις περιοχές Ταρσός και Τσαμλιγιαϊλά της Μερσίνης, ανοίγοντας πυρ σε διαφορετικά σημεία και εναντίον πολιτών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό ξεκίνησε τις μεσημβρινές ώρες στην περιοχή Νταριπινάρ της Τσαμλιγιαϊλά, όπου ο φερόμενος ως δράστης δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του, την 32χρονη Αρζού Οζντέν, μέσα στο σπίτι της. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και διέφυγε από το σημείο.

🇹🇷 A man opened fire at a restaurant and on random bystanders in Turkey — four people were killed



The tragedy took place in the southern city of Mersin. The attacker drove up to a local restaurant and began shooting at people inside and nearby directly from his car. One… pic.twitter.com/2mVZJsvL8b — NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2026

Ακολούθως κατευθύνθηκε προς την περιοχή Ταρσός, όπου άνοιξε πυρ με καραμπίνα από το όχημά του εναντίον εστιατορίου που ανήκε στους αδελφούς Σαμπρί και Σαμέτ Παν. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο 37χρονος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος. Η επίθεση προκάλεσε πανικό σε θαμώνες και περαστικούς, ενώ από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν ο 30χρονος Σαμπρί Παν και ο 18χρονος εργαζόμενος του καταστήματος, Αχμέτ Ερτζάν Τζαν. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (112), που έσπευσαν στο σημείο.

Ωστόσο, η αιματηρή πορεία του δράστη δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνέχισε τη διαφυγή του και φέρεται να δολοφόνησε ακόμη δύο ανθρώπους: τον 16χρονο Γιουσούφ Οκτάι στην περιοχή Καμπούργκετιί και τον 50χρονο Αμπντουλάχ Κοτζά στη γειτονιά Γενίκιοϊ.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη.