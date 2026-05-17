Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Τουρκία μετά τον θάνατο του επιχειρηματία Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφού του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμούς στο γραφείο του στην περιοχή της Αλάνιας, στην Αττάλεια.

Ο 52χρονος Αϊντίν Τσαβούσογλου, επιχειρηματίας και αδελφός τόσο του πρώην υπουργού Εξωτερικών και βουλευτή της Αττάλειας Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος από πυροβολισμό το βράδυ της 5ης Μαΐου μέσα στο γραφείο του, που βρίσκεται στο πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του στην Αλάνια της Αττάλειας.

Advertisement

Advertisement

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από 12 ημέρες νοσηλείας.

Geçmiş dönem Türkiye Dışişleri Bakanı değerli kardeşim Sayın @MevlutCavusoglu ve Alanyaspor Başkanı Sayın @hasancavus07 kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.… pic.twitter.com/KgVE0a7y3n May 17, 2026

Μετά το περιστατικό, η Γενική Εισαγγελία της Αλάνια γνωστοποίησε πως δύο εισαγγελείς ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης και πως, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, δεν υπάρχουν «αποδεικτικά στοιχεία για εμπλοκή τρίτου μέρους» στην υπόθεση.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος έγραψε: «Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου. Είθε ο Θεός να ελεήσει τους εκλιπόντες. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και την υπομονή μου στην οικογένεια, τους αγαπημένους του και ιδιαίτερα στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην ΥΠΕΞ βρισκόταν εκτός Τουρκίας τη στιγμή της επίθεσης και ενημερώθηκε άμεσα, ενώ η επιστροφή του στη χώρα θεωρείται θέμα χρόνου.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο επίσημο σενάριο για την υπόθεση, ενώ όλα τα ενδεχόμενα εξακολουθούν να εξετάζονται. Οι έρευνες των τουρκικών αρχών συνεχίζονται και αναμένονται νέες ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες.