Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, η Τουρκία πρότεινε την κατασκευή αγωγού καυσίμων αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων (1 δισεκατομμύριο ευρώ) για στρατιωτική χρήση, με σκοπό να συμβάλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των συμμάχων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αναφέρει το Bloomberg.

Μετά από πίεση της Συμμαχίας για την επέκταση του στρατιωτικού δικτύου αγωγών της, η Άγκυρα προτείνει την κατασκευή της νέας σύνδεσης από την Τουρκία προς τη Ρουμανία μέσω της Βουλγαρίας, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η πρόταση της Τουρκίας προς το ΝΑΤΟ έρχεται την ώρα που η χώρα προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούλιο.

Σχέδιο στρατιωτικής ενεργειακής τροφοδοσίας από την Τουρκία προς τη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο αγωγός Τουρκίας–Ρουμανίας θα μπορούσε να κοστίσει έως και πέντε φορές λιγότερο σε σχέση με άλλες εναλλακτικές διαδρομές που έχουν εξεταστεί, όπως εκείνες μέσω της Ελλάδας ή μέσω δυτικών γειτονικών χωρών της Ρουμανίας.

Παράλληλα, οι εναλλακτικές λύσεις θεωρούνται πιο ευάλωτες, καθώς βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από γεωπολιτικές κρίσεις και διαταραχές στις διεθνείς θαλάσσιες οδούς.

To NATO επανεξετάζει το μοντέλο εφοδιασμού καυσίμων των μελών του

Η πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή – συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων προβλημάτων στην τροφοδοσία ενέργειας λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ – έχουν ωθήσει το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει συνολικά το μοντέλο εφοδιασμού καυσίμων των κρατών-μελών του.

Σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, η Συμμαχία δίνει πλέον ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ανθεκτικών και οικονομικά βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού για τις χώρες της ανατολικής πτέρυγας, οι οποίες θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένες σε ενδεχόμενες κρίσεις ασφαλείας.

Η Άγκυρα λέει ότι θέλει να στηρίξει τους συμμάχους της Ανατολικής Ευρώπης

Η Άγκυρα φέρεται να επιδιώκει τη στήριξη των συμμάχων της για το έργο, με τις σχετικές αποφάσεις να ενδέχεται να ληφθούν πριν ή κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν ότι ο αγωγός θα προορίζεται αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση και δεν θα αξιοποιείται για πολιτικές ή εμπορικές ανάγκες. Λεπτομέρειες για τη χωρητικότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου δεν έγιναν γνωστές, καθώς θεωρούνται διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δεν σχολίασε τα σχετικά δημοσιεύματα.

Επέκταση του παλιού δικτύου αγωγών του Ψυχρού Πολέμου

Το σχέδιο συνδέεται με τις ευρύτερες προσπάθειες χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία και η Ρουμανία, να επεκτείνουν προς ανατολάς το υπόγειο δίκτυο αγωγών καυσίμων του ΝΑΤΟ που είχε κατασκευαστεί την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Το συγκεκριμένο δίκτυο είχε σχεδιαστεί αρχικά για τον ανεφοδιασμό των συμμαχικών δυνάμεων σε περίπτωση πολέμου, ωστόσο σήμερα εκτείνεται κυρίως μέχρι τη Γερμανία.

Η πιθανή επέκτασή του προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη θεωρείται από αναλυτές κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας και της ενεργειακής ασφάλειας του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

