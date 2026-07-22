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Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως γνωστοποίησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Αύριο είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε τις βάσεις μετά τις 11. Η αγωνία τελειώνει», δήλωσε η υπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ.

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Η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια τα αποτελέσματα ανακοινώνονται ολοένα και νωρίτερα, ώστε οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για να προγραμματίσουν τα επόμενα βήματά τους.

«Μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα αρκετά νωρίτερα, ώστε να μπορούν και οι οικογένειες να προγραμματίζουν καλύτερα. Εύχομαι στα παιδιά καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τις βάσεις

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα εισαγωγής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, results.it.minedu.gov.gr. Για την πρόσβασή τους θα χρειαστούν τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα τέσσερα πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους.

Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, θα ενημερωθούν και μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο για το τμήμα ή τη σχολή στην οποία εισάγονται.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα Λύκεια. Ωστόσο, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν θα εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Στους πίνακες θα αναγράφεται ο 8ψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου, καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής του.