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Οι δύο τους πέρασαν την ημέρα τους στην παραλία Ψαρού, όπου η παρουσιάστρια διασκέδασε κάνοντας βόλτα με τζετ σκι.

Η Σίσσυ Χρηστίδου διέμεινε σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής Παράγκα, στο οποίο φιλοξενήθηκαν επίσης αρκετά άλλα γνωστά πρόσωπα.

Η επαγγελματική συνεργασία της παρουσιάστριας με τον Νίκο Κοκλώνη ξεκίνησε το 2019 και συνεχίζεται με επιτυχία στην τηλεόραση.

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Στην πιο κοσμοπολίτικη παραλία της Ελλάδας, την Ψαρού, συνέλαβε ο φακός του περιοδικού ΟΚ! τη Σίσσυ Χρηστίδου πριν από λίγες μέρες. Η 45χρονη παρουσιάστρια άφησε για λίγο τον Κερκυραίο αγαπημένο της, Στέφανο Νεδέλκο, και ταξίδεψε μόνη της στη Μύκονο καλεσμένη του καλού της φίλου και συνεργάτη, Νίκου Κοκλώνη.

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον Νίκο Κοκλώνη πέρασαν όλη τη μέρα τους στο Nammos.

Φανερά ανανεωμένη, η παρουσιάστρια «δεν έδειξε να δυσανασχετεί καθόλου με την παρουσία των παπαράτσι στην παραλία και διασκέδασε σαν μικρό παιδί στη βόλτα που την πήγε ο Κοκλώνης με το τζετ σκι» λέει άνθρωπος που ήταν εκεί.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Σίσσυ Χρηστίδου διέμεινε στο ξενοδοχείο Fouquet’s στην Παράγκα, που έχει γίνει πλέον το νέο hot spot της Μυκόνου. Τις ίδιες μέρες εκεί φιλοξενήθηκε το ζεύγος Αντώνη Ρέμου- Υβόννης Μπόσνιακ και Κώστα Πηλαδάκη- Ναυσικάς Παναγιωτακοπούλου.

Η παρουσιάστρια του MEGA εμπιστεύτηκε τον Νίκο Κοκλώνη στο τιμόνι του τζετ σκι.

«Από την Barking (Well) πέρασε η Άρτα και τα Γιάννενα» είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ο Νίκος Κοκλώνης στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. «Ήμουν σε ένα ροζ συννεφάκι καλέ εγώ, έλεγα “α, ο Νίκος και έχω τους φίλους μου”, και οι φίλοι μου δεν ήταν φίλοι μου, ήταν το πορτοφόλι του Κοκλώνη. “Άσε που λέγανε ο χαζός ο Κοκλώνης, ας μας δώσει τώρα πάνω, πάμε εκεί να βγάλουμε”. Εντάξει, είχα σημαντικούς ανθρώπους δίπλα μου, που μου στάθηκαν.Η Σίσσυ Χρηστίδου σπαθί. Είχα και άλλους, που φύγανε.Το είδατε»

Η παρουσιάστρια έχει χάσει αρκετά κιλά τους τελευταίους μήνες, με τη βοήθεια διαιτολόγου.

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι ευχές για τα γενέθλια του Νίκου Κοκλώνη

Τα 43 του χρόνια συμπλήρωσε την Τρίτη, 4 Αυγούστου, ο Νίκος Κοκλώνης, και η Σίσσυ Χρηστίδου, που συνεχίζει τις διακοπές της στην Κρήτη, του έγραψε: «Χρόνια πολλά φωτεινό μου πλάσμα! Εύχομαι η φετινή χρονιά να σου επιστρέψει απλόχερα όλη την αγάπη που δίνεις».

Η συνεργασία της Σίσσυς Χρηστίδου και του Νίκου Κοκλώνη μετράει πλέον 7 χρόνια έχοντας ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2019 από το OPEN με την εκπομπή «Έλα Χαμογέλα». Μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν, η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου μεταφέρθηκε στο MEGA, ενώ το φετινό φθινόπωρο, το «Χαμογέλα και πάλι» θα πάρει τη θέση του Buongiorno. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να βγει μετά τις 20 Αυγούστου.

Το εξώφυλλο του νέου τεύχους του ΟΚ! που κυκλοφορεί αυτή την Τετάρτη.