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Η άφιξη στο Cap St. Georges Hotel & Resort, στην άκρη της χερσονήσου του Ακάμα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Πάφου, δεν μοιάζει με τυπικό check-in. Είναι μια μετάβαση από τον θόρυβο του κόσμου στην απόλυτη ηρεμία του ορίζοντα.

Γρήγορα καταλαβαίνεις γιατί το Cap St. Georges αποτελεί το ιδανικό «καταφύγιο» σημαντικών προσωπικοτήτων όχι μόνο από την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και από όλον τον πλανήτη. Το ξενοδοχείο δεν «στέκεται» απλώς πάνω από τα βράχια: Μοιάζει να αναδύεται από το ίδιο το πέτρωμα της κυπριακής γης.

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Ημέρα 1η: Ανακαλύπτοντας το «Cap Zen»

Η πρώτη εικόνα είναι το απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου που εισβάλλει από την τεράστια τζαμαρία του lobby. Αφήνοντας τα πράγματα στη ευρύχωρο δωμάτιο, η επιθυμία για εξερεύνηση υποχωρεί μπροστά στην ανάγκη για επαφή με το στοιχείο της φύσης.

Περπατάς στο μονοπάτι κατά μήκος της ακτογραμμής. Ένα ζευγάρι ξένων κάνει βόλτα με άλογα. Η μυρωδιά του αλατιού μπλέκεται με το θυμάρι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο γύρω, μόνο οι ήχοι των κυμάτων που σπάνε στα βράχια. Φτάνεις στη δεύτερη παραλία, ένα quiet zone με sunbeds κάτω από τις ελιές και λίγα σκαλιά λαξευμένα στον λευκό βράχο που οδηγούν σε έναν μικρό κολπίσκο με γαλαζοπράσινα νερά.

Στο Cap St. Georges, εκτός από το μεσογειακό εστιατόριο «Κοχύλι», υπάρχει το γιαπωνέζικο «Bonsai» και το Ιταλικό «Saporo».

Η μέρα στο Cap St. Georges κλείνει με ένα δείπνο στο εστιατόριο Κοχύλι, όπου το ηλιοβασίλεμα δεν είναι απλώς θέα, αλλά πρωταγωνιστής. Το φως πέφτει πάνω στις πέτρινες λεπτομέρειες του ξενοδοχείου, δημιουργώντας σκιές που νομίζεις ότι χορεύουν. Απολαμβάνεις τα θαλασσινά σου πίνοντας ένα θεσπέσιο sauvignon blanc από τους αμπελώνες της Λεμεσού.

Ημέρα 2η: Φύση και Αναζωογόνηση

Η μέρα ξεκινά με την επίσκεψη στο Cleopatra spa – το πιο πολυτελές στο νησί. Η εμπειρία της θεραπείας, με υλικά που αντλούν από την κυπριακή παράδοση, αφήνει το σώμα ανάλαφρο. Το μεσημέρι μπορείς να βγεις έξω από τα όρια του resort.

Μασάζ για δύο στο spa του Cap St. Georges.

Μόλις λίγα λεπτά μακριά, ο Ακάμας αποκαλύπτεται. Η άγρια, ανεπιτήδευτη ομορφιά του τοπίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολυτέλεια του ξενοδοχείου, και αυτή η συνύπαρξη είναι που κάνει την εμπειρία μοναδική. Επιστρέφοντας, η πισίνα υπερχείλισης μοιάζει να ενώνεται με τον ουρανό. Το βράδυ ξεκινάει με ένα κοκτέιλ στο μπαρ, παρατηρώντας πώς ο εσωτερικός σχεδιασμός –με τις καμάρες και τα γήινα χρώματα– αποτίνει φόρο τιμής στην τοπική αρχιτεκτονική.

Ανακαλύψτε πώς παρασκευάζεται αυτό διάσημο χαλούμι και πάρτε μια γεύση της Κυπριακής παράδοσης

Ημέρα 3η: Η γλυκιά επίγευση

Τελευταίο -πλουσιοπάροχο- πρωινό. Καθώς κάθεσαι στο μπαλκόνι, οι πρώτες ακτίνες του ήλιου φωτίζουν το τοπίο. «Το Cap St. Georges δεν είναι τόσο ένα μέρος για να “κάνεις” πράγματα (αν και οι επιλογές είναι ουκ ολίγες), αλλά για να “είσαι”» λένε εδώ. Στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις, δεν αργείς όμως να το νιώσεις με όλες σου τις αισθήσεις.

Φεύγοντας, δεν παίρνεις μαζί σου μόνο αναμνήσεις από τις ανέσεις και την ποιοτική εξυπηρέτηση, αλλά μια αίσθηση γαλήνης που κουβαλάς ως «προστασία» για την επιστροφή στην καθημερινότητα. Καθώς αποχωρείς με προορισμό το αεροδρόμιο της Πάφου (υπάρχουν καθημερινές πτήσεις για Αθήνα) αισθάνεσαι ότι δεν φεύγεις από ένα ξενοδοχείο, αλλά από μια μυστική κοινότητα που σου μαθαίνει να εκτιμάς την πολυτέλεια της ηρεμίας μέσα στην αγκαλιά της κυπριακής φύσης.