Ένα από τα επιτυχημένα μοντέλα όλων των εποχών, η γερμανίδα Κλόντια Σίφερ, βρέθηκε για άλλη μια φορά στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αργολίδα, φιλοξενούμενη σε βίλα οικογενειακών φίλων στο Amanzoe λίγο έξω από το Κρανίδι. Μάλιστα η γερμανίδα καλλονή, που συμπληρώνει τα 55 της χρόνια στις 25 Αυγούστου, έκανε βόλτες στο Πόρτο Χέλι και την Ερμιόνη, πραγματοποίησε αγορές σε μαγαζιά της περιοχής, και άνθρωποι που την είδαν από κοντά σχολίασαν θετικά την ευγενική και απλή συμπεριφορά της.

Αν και τις προηγούμενες μέρες είχε αναρτήσει και άλλες φωτογραφίες που μαρτυρούσαν ότι βρίσκεται στη χώρα μας, το απόγευμα της Παρασκευής, η Κλόντια Σίφερ έγραψε στους 2,5 εκατομμύρια followers της: «Η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη».

Σε άλλες αναρτήσεις της από τη χώρα μας προωθούσε την αποκλειστική της συνεργασία με τον οίκο Chloé, καθώς αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της καλοκαιρινής συλλογής Chloé à la Plage.

Η Κλόντια Σίφερ ανέβασε φωτογραφίες και από το φημισμένο spa του Amanzoe, που έχουν επισκεφτεί διάσημες προσωπικότητες, όπως ο Ρονάλντο με την Ιρίνα Σάικ και ο Ντέιβιντ με τη Βικτόρια Μπέκαμ.

Κλόντια Σίφερ: Πάνω από όλα μητέρα

Με περιουσία που ξεπερνάει τα 70 εκατομμύρια δολάρια, η Κλόντια Σίφερ έχει ποζάρει για περισσότερα από 1000 εξώφυλλα, έχει λάβει μέρος σε δύο κινηματογραφικές επιτυχίες (Αγάπη είναι, Richie Rich) και έχει αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δράση.

Τα τελευταία χρόνια ζει στο Σάφολκ της Αγγλίας, με τον βρετανό σύζυγό της, και πετυχημένο παραγωγό, Μάθιου Βον. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: Τον 22χρονο Κασπάρ, την 20χρονη Κλεμεντίν που ασχολείται με το μόντελινγκ και την 15χρονη Κόσιμα.«Μαθαίνω στα παιδιά μου να είναι ανεξάρτητοι, σκεπτόμενοι άνθρωποι και να ακολουθούν τα δικά τους όνειρα, ανεξάρτητα με το τι πιστεύουν οι άλλοι» έχει δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Όσο για τη χώρα μας, η ίδια την έχει επισκεφτεί πολλές φορές στα παρελθόν, ενώ στην εποχή της μεγάλης της δόξας, είχε περπατήσει στις μεγάλες επιδείξεις του Βασίλειου Κωστέτσου που έχουν αφήσει εποχή.