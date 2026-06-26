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Η 35χρονη καλλιτέχνιδα δημοσίευσε βίντεο από την επίσκεψή της στο νησί, ενώ στην παρέα της δεν διακρίνεται ο σύζυγός της.

Η Ρίτα Όρα ξεκίνησε την καριέρα της το 2012 και έχει διαγράψει μια πολυσχιδή πορεία στη μουσική, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Η διεθνής ποπ σταρ είχε επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα το 2020 συνοδευόμενη από τον τότε σύντροφό της Ρομέν Γαβράς.

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Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, η Ρίτα Όρα γνωστοποίησε στους 16 εκ. followers της ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, κάνοντας διακοπές με πολυτελή θαλαμηγό με πολυμελή παρέα- στην οποία όμως δεν φαίνεται πουθενά ο διάσημος σκηνοθέτης σύζυγός της Τάικα Γουαϊτίτι.

Η 35χρονη βρετανίδα, αλβανικής καταγωγής, τραγουδίστρια έδειξε ενθουσιασμένη με την Ύδρα, φροντίζοντας να ποζάρει σε αρκετά σημεία του φημισμένου νησιού του Αργοσαρωνικού.

Το 2020 η Ρίτα Όρα είχε επισκεφτεί ξανά την Ελλάδα μαζί με τον τότε σύντροφό της Ρομέν Γαβράς (γιο του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά), ο οποίος αυτή την εποχή διατηρεί σχέση με την Έμιλι Ρατακόφσκι, ενώ πριν έβγαινε με την επίσης βρετανίδα, με καταγωγή από το Κόσοβο, ποπ σταρ, Ντούα Λίπα.

Η Ρίτα Όρα στην Ύδρα.

Ποια είναι η Ρίτα Όρα

H Ρίτα Όρα γεννήθηκε στην Πρίστινα το 1990 και μετανάστευσε στο Λονδίνο σε βρεφική ηλικία. Ξεκίνησε την πορεία της στον καλλιτεχνικό χώρο από νεαρή ηλικία, αλλά η μεγάλη της επαγγελματική αναγνώριση ήρθε το 2012, όταν συνεργάστηκε με τον DJ Fresh στο τραγούδι «Hot Right Now», το οποίο έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts. Το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο «Ora» καθιέρωσε το όνομά της στη διεθνή μουσική σκηνή, αναδεικνύοντας τις φωνητικές της ικανότητες και την έντονη σκηνική της παρουσία.

Η Ρίτα Όρα στην Κέρκυρα το 2020 (Instagram/RitaOra)

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει σημειώσει πολυάριθμες επιτυχίες με κομμάτια που έχουν κυριαρχήσει στα παγκόσμια charts, ενώ έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες της ποπ μουσικής. Παράλληλα με τη δισκογραφία, έχει αναπτύξει έντονη τηλεοπτική δραστηριότητα, συμμετέχοντας ως κριτής σε μεγάλα talent shows όπως το «The X Factor» και το «The Masked Singer UK». Η ενασχόλησή της με τον χώρο της μόδας και η παρουσία της σε κινηματογραφικές παραγωγές, όπως η σειρά ταινιών «Fifty Shades», έχουν ενισχύσει τη θέση της ως μία από τις πιο πολυσχιδείς προσωπικότητες της βρετανικής showbiz.

Πέρα από την καλλιτεχνική της διαδρομή, η Ρίτα Όρα διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα καταγωγή τηςς, ενεργώντας συχνά ως πρέσβειρα του Κοσόβου για την προβολή της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Η επιρροή της επεκτείνεται και στον επιχειρηματικό τομέα, μέσω συνεργασιών με κορυφαίους οίκους μόδας και εταιρείες ομορφιάς.