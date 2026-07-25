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Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα η Ολυμπία Ντε Γκρες. Η πρωτότοκη κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ γιορτάζει τα 30 της χρόνια (γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1996 στη Νέα Υόρκη) συνάντησε τους γονείς της και τα τρία από τα τέσσερα μικρότερα αδέλφια της στο πολυτελές ιστιοπλοϊκό σκάφος που έχουν νοικιάσει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές- την περασμένη εβδομάδα είχαν επισκεπτεί την Αντίπαρο.

Η Ολυμπία με τον Παύλο Ντες Γκρες και τη Μαρί Σαντάλ.

Η Μαρί Σαντάλ φωτογραφίζει την κόρη της καθώς σβήνει το κερί της τούρτας της.

Πριν έρθει στην Ελλάδα, η jet setter εγγονή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου βρισκόταν στην Ιταλία για το μπατσελορέτ της ξαδέλφης της Ταλίτα Φον Φίρστενμπεργκ. Όπως και η τελευταία, έτσι και η Ολυμπία δραστηριοποιείται επαγελματικά στον χώρο της μόδας. «Είμαι πολύ υπερήφανος και νομίζω ότι θα κάνει πολύ καλή δουλειά. Κάνει παράλληλα μεταπτυχιακά, εκτιμώ αυτό που κάνει πάρα πολύ» είχε πει για εκείνη ο Παύλος Ντε Γκρες.

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Ο Αχιλλέας Ντε Γκρες φορώντας το t-shirt που είχε φτιάξει με τους αδελφούς του για τα γενέθλια της Ολυμπίας.

Ολυμπία Ντε Γκρες: Ζωή σε δυο ηπείρους

Από τους πρώτους μήνες της ζωής της, η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στα αεροπλάνα. Τα τελευταία χρόνια η βάση της είναι η Νέα Υόρκη, ταξιδεύει όμως πολύ συχνά στο Λονδίνο, το Παρίσι αλλά και την Ελλάδα, την οποία προτιμάει, όπως και τα αδέλφια της τους καλοκαιρινούς μήνες. Στον ξένο Τύπου αναφέρεται ακόμα ως «πριγκίπισσα της Ελλάδας και της Δανίας», ενώ έχει αποκτήσει πλέον την Ελληνική Ιθαγένεια όπως τα αδέλφια της και ο πατέρας της. Αρκετοί δεν γνωρίζουν ότι νονός της είναι ο βασιλιάς Κάρολος- η βάπτισή της είχε γίνει μάλιστα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Κωνσταντινούπολη.