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Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι γονείς του, Παύλος Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ, καθώς και όλα τα αδέλφια του.

Η περιοχή των Κότσγουόλντς αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πολλές διασημότητες, οι οποίες επιλέγουν την αγγλική ύπαιθρο για την ιδιωτικότητα που προσφέρει.

Ο Αριστείδης, ο οποίος γεννήθηκε στο Λος Άντζελες, είναι ένας από τους τέσσερις γιους της οικογένειας που διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια και οφείλουν να υπηρετήσουν στον Ελληνικό Στρατό.

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Ο μικρότερος γιος του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, Αριστείδης, ενηλικιώθηκε την περασμένη εβδομάδα. «Χρόνια πολλά στον πιο μικρό μου που είναι τώρα ο πιο ψηλός» έγραψε η Μαρί Σαντάλ στο Instagram της. «Σε αγαπάμε και είμαστε πολύ περήφανοι για σένα» συμπλήρωσε.

Αριστείδης: Το μεγάλο πάρτι στη βρετανική έπαυλη της οικογένειας Ντε Γκρες

Ο Αριστείδης Ντε Γκρες, λίγο πριν ξεκινήσει τις σπουδές του, γιόρτασε τα 18α γενέθλιά του με ένα πάρτι- υπερπαραγωγή στην εξοχική κατοικία των γονιών του στα Κοτσγουόλντς. Εκτός από τους φίλους και συμμαθητές του, το παρών έδωσαν οι γονείς του και όλα του τα αδέλφια.

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Τα Κότσγουολντς αποτελούν εδώ και δεκαετίες έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για διασημότητες που αναζητούν την ηρεμία της αγγλικής υπαίθρου, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητά τους. Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ διατηρούν μια επιβλητική εξοχική κατοικία στο Great Tew, ενώ η Κέιτ Μος έχει εαγοράσει μια παραδοσιακή αγροικία κοντά στο Little Farringdon

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ διαθέτει μια εντυπωσιακή έπαυλη στο Μπάρνσλεϊ, την οποία χρησιμοποιεί ως προσωπικό καταφύγιο. Ο σκηνοθέτης Σαμ Μέντες διατηρεί επίσης κατοικία στην περιοχή, εκτιμώντας την ησυχία και την έμπνευση που προσφέρει το τοπίο, ενώ και ο ηθοποιός Τζέιμι Ντόρναν (50 αποχρώσεις του γκρι) έχει επιλέξει τα Κοτσγουόλντς για να στεγάσει την οικογένειά του.

Η περιοχή είναι τόσο δημοφιλής στους κύκλους των διασήμων, που συχνά αναφέρεται ανεπίσημα ως «το Χόλιγουντ της βρετανικής υπαίθρου». Εκεί εξάλλου διαμένει συχνά και ο Βασιλιάς Κάρολος– στο Highgrove House κοντά στο Τέτμπουρι- κάτι που δίνει ακόμα πιο αριστοκρατικό αέρα στο αγαπημένο θέρετρο των κροίσων.

Ο Αριστείδης Ντε Γκρες μαζί με τους μεγαλύτερους αδελφούς του, Αχιλλέα, Κωνσταντίνο-Αλέξιο και Οδυσσέα και τον Παύλο Ντε Γκρες

Ο Αριστείδης Ντε Γκρες γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου του 2008 στο Λος Άντζελες.

Στο βίντεο όπου ο Αριστείδης σβήνει τα κεράκια της τούρτας του, διακρίνεται και η μεγαλύτερη αδελφή του Ολυμπία Ντε Γκρες, η οποία θα γίνει 30 χρονών στις 25 Ιουλίου.

Και οι τέσσερις γιοι του Παύλου Ντε Γκρες είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν στον Ελληνικό Στρατό, έχοντας πάρει την Ελληνική ιθαγένεια.