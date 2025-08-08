Στον νέο της λογαριασμό στο Instagram , η Εριέττα Κούρκουλου- Λάτση, που σήμερα συμπληρώνει τα 32 της χρόνια, ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών από την χρονιά που πέρασε. Μια χρονιά που της έφερε ένα μεγάλο δώρο, τον δεύτερο γιο της. Ο Λέων Βασιλειάδης γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου το 2024 με βάρος 2.600 γρ.

«07.08.25: Ευλογημένη απλά!» έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου. «Αγαπημένο μου 31 – Ευχαριστώ για κάθε στιγμή που μου χάρισες – κάθε μάθημα, κάθε αγκαλιά, κάθε φορά που άκουσα την λέξη “μαμά”, κάθε φορά που ένα χεράκι τόσο δά τυλίχτηκε γύρω από το δάκτυλό μου, κάθε ευχή που έλαβα από ανθρώπους που αγαπώ αλλά και αγνώστους που με εκτίμησαν! Αισθάνομαι γεμάτη, απερίγραπτα τυχερή και βαθιά ευτυχισμένη.

32 είμαι έτοιμη!

Εριέττα Κούρκουλου: Όταν μίλησε για τον πρόωρο τοκετό του γιου της

Ο Λέων Βασιλειάδης- Κούρκουλος γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου το 2024 στο μαιευτήριο «Μητέρα» με βάρος 2.600 γραμμάρια. «Δεν μου αρέσει να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει οπότε αφού δεν σέβονται την ιδιωτικότητά μας τουλάχιστον να μοιραστώ τι συμβαίνει» είχε αποκαλύψει τότε η Εριέττα Κούρκουλου «Το μωρό μας είναι βιαστικό. Την Πέμπτη 5/12 στα γενέθλια του πατέρα μου μπήκα σε πρόωρο τοκετό στο τέλος του όγδοου και όχι του έβδομου μήνα. Το προλάβαμε και νοσηλευτήκαμε στο “Μητέρα” όπου το προσωπικό μας έχει προσφέρει απίστευτη φροντίδα και αγάπη. Προσπαθούμε να τον κρατήσουμε λίγο ακόμα στην κοιλίτσα για να φτάσει το βάρος που θα θέλαμε».

Πριν από λίγο καιρό η Εριέττα Κούρκουλου σύστησε στο κοινό το κοινωφελές ίδρυμα Kind Things «αφιερωμένο στη δημιουργία ενός κόσμου γεμάτου κατανόηση, ενσυναίσθηση, σεβασμού και αρμονίας».

«Όταν οραματίστηκα το Kind Things είχα στο μυαλό μου ένα ίδρυμα που θα δημιουργήσει προγράμματα όπως αυτό» λέει η κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρκουλου. «Ένα γκρουπ ψυχολογικής υποστήριξης για γυναίκες που βιώνουν την υπογονιμότητα. Κάτι τόσο απλό και τόσο σημαντικό. Κάτι που μπορεί να βάλει τέλος στο συναίσθημα της μοναξιάς που βιώνουν τόσα ζευγάρια και τόσες γυναίκες για τις οποίες ο ερχομός ενός παιδιού δεν έρχεται εύκολα, ούτε φυσικά.

Ήμουν μια τέτοια γυναίκα και ένα κομμάτι μου θα συνεχίσει πάντα να είναι αυτή η γυναίκα – η υπογόνιμη γυναίκα και γι’αυτό, πάντα θα τις αγαπάω λιγάκι παραπάνω.