Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο «κοσμοπολίτικο» Grand Prix της Φόρμουλα 1 βρέθηκε για άλλη μια φορά, ο Παύλος Ντε Γκρες συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρί Σαντάλ και την κόρη τους Ολυμπία, η οποία θα συμπληρώσει τα 30 της χρόνια τον επόμενο μήνα.

Ο Παύλος Ντε Γκρες, η Μαρί Σαντάλ, ο Σερ Τζάκι Στιούαρτ και η Ολυμπία Ντε Γκρες.

Δίπλα στην οικογένεια Ντε Γκρες βρέθηκε ο θρυλικός πρώην οδηγός της Φόρμουλα 1 και τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Σερ Τζάκι Στιούαρτ.

Advertisement

Advertisement

Ο Στιούαρτ, γνωστός και ως «The Flying Scot», αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όχι μόνο για τις επιτυχίες του στις πίστες κατά τις δεκαετίες του ’60 και ’70, αλλά και για τη διαχρονική προσφορά του στην ασφάλεια των οδηγών στη Φόρμουλα 1.

Τόσο η Ολυμπία Ντε Γκρες, όσο και η μητέρα της Μαρί Σαντάλ πόζαραν στα πιτ της Mercedes-AMG Petronas Team. Η παρουσία της οικογένειας φαίνετα πως έφερε «γούρι» στην ομάδα αφού ο, μόλις 19 ετών Ιταλός οδηγός της Κίμι Αντονέλι, πήρε την πρώτη θέση στο Μονακό, αφήνοντας πίσω του τον σύντροφο της Κιμ Καρντάσιαν, Λιούις Χάμιλτον.

Ολυμπία Ντε Γκρες: Παραμένει δεμένη με τους γονείς της

Αν και η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας Ντε Γκρες ζει τη λαμπερή ζωή μιας σύγχρονης jet setter και η βάση της είναι η Νέα Υόρκη αλλά και το Λονδίνο, δεν παραλείπει να περνάει χρόνο με τους γονείς της. «Η μητέρα μου είναι μια πραγματική κυρία. Πάντα μου έμαθε πώς να συμπεριφέρομαι και πώς να ενεργώ» είχε πει σε συνέντευξή της για τη Μαρί Σαντάλ.

Όσο για τον Σερ Τζάκι Στιούαρτ, παραμένει μια εμβληματική προσωπικότητα που συχνά παρευρίσκεται σε αγώνες της Φόρμουλα 1 (όπως φάνηκε και στο πρόσφατο Grand Prix του Μονακό), συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, podcast και συνεντεύξεις, όπου μοιράζεται τις εμπειρίες του από την ιστορία του αθλήματος. Επίσης στα 86 του χρόνια συνεχίζει να είναι ενεργό μέλος της κοινότητας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, υποστηρίζοντας οργανισμούς όπως το “Grand Prix Trust” και το “British Racing Drivers’ Club”.