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Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix Αυστρίας, επαναφέροντας στην κορυφή τη Mercedes, μετά το «διάλειμμα» της νίκης του Λιούις Χάμιλτον στη Βαρκελώνη.

Νίκη για τον Ράσελ, 3ος ο Αντονέλι

Ο Μαξ Φερστάπεν, παρά το γεγονός ότι κυριαρχούσε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, είδε το προβάδισμά του να εξανεμίζεται λόγω προβλημάτων στα pit stop και της πίεσης που άσκησε ο Νόρις. Η σύγκρουση των δύο πρωτοπόρων άνοιξε τον δρόμο για τον Ράσελ, ενώ οι Ferrari παρέμειναν εκτός ρυθμού για τη διεκδίκηση της νίκης.

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GEORGE RUSSELL WINS IN AUSTRIA! 🏆👏



IT'S HIS SECOND GRAND PRIX WIN OF THE SEASON! 😮‍💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8BXsjkBHEC — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί μια σημαντική ανάσα για τη Mercedes, η οποία δείχνει να πλησιάζει ξανά τις κορυφαίες ομάδες του grid.

Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters

Στο βάθρο τους συνόδευσε ο έτερος οδηγός της Mercedes και πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι. Ο νεαρός Ιταλός έδειχνε να έχει τον ρυθμό για να διεκδικήσει ακόμα και τη νίκη, όμως έχασε πολύτιμο χρόνο στο ξεκίνημα του αγώνα· παρότι είχε εξίσου φρέσκα ελαστικά με τον Φερστάπεν στο τέλος, τερμάτισε τελικά τρίτος, μόλις 0,3 δευτερόλεπτα πίσω από τη Red Bull και 1,9 δευτερόλεπτα μακριά από τον teammate του, διατηρώντας πάντως ένα προβάδισμα 40 βαθμών στο πρωτάθλημα.