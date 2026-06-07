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Ο Κίμι Αντονέλι (Mercedes) πήρε τη νίκη στο Grand Prix του Μονακό, με τον Λιούις Χάμιλτον στη δεύτερη θέση για τη Ferrari και τον Ίζακ Χατζάρ Red Bull, να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, σε έναν από τους πιο χαοτικούς αγώνες της φετινής Formula 1. Το γκραν πρι σημαδεύτηκε από κόκκινη σημαία, αλλεπάλληλες ποινές, προβλήματα αξιοπιστίας και επτά εγκαταλείψεις, με την πίστα του Μόντε Κάρλο να θυμίζει περισσότερο παγίδα παρά αγωνιστική διαδρομή.



Ο Αντονέλι ξεκίνησε από την pole position και, παρά τις διακοπές και την πίεση που δημιούργησαν τα αυτοκίνητα ασφαλείας, κράτησε τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή έως το τέλος. Η νίκη του στο Μονακό ήρθε ως συνέχεια ενός εντυπωσιακού σερί, καθώς ο νεαρός οδηγός της Mercedes είχε ήδη μπει στο τριήμερο ως ο άνθρωπος που οδηγεί τη μάχη του πρωταθλήματος.



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Not the start Max wanted at all! 😲



Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Το δράμα άρχισε σχεδόν πριν προλάβει να στηθεί ο αγώνας. Ο Μαξ Φερστάπεν, που είχε εκκινήσει από την πρώτη σειρά δίπλα στον Αντονέλι, είδε τη Red Bull του να χάνει ισχύ στην εκκίνηση. Κατάφερε να κινηθεί αργά στον πρώτο γύρο, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε στα pits και εγκατέλειψε με πρόβλημα στη μονάδα ισχύος. Σύμφωνα με το Reuters, ο ίδιος περιέγραψε ότι ο κινητήρας «έπεσε νεκρός» και δεν μπορούσε να πατήσει τέρμα γκάζι.



Από εκεί και πέρα, το Μονακό έγινε αγώνας νεύρων. Ο Χάμιλτον κράτησε τη Ferrari μέσα στη μάχη του βάθρου, σε μια εμφάνιση που του έδωσε ακόμη ένα δυνατό αποτέλεσμα με τα κόκκινα. Ο Χατζάρ, από την πλευρά του, εκμεταλλεύτηκε το χάος, τις ποινές και τις εγκαταλείψεις μπροστά του, φτάνοντας στην τρίτη θέση σε ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της καριέρας του.



Το κρίσιμο σημείο ήρθε προς το τέλος, όταν το οδόστρωμα σε σημείο της πίστας φάνηκε να διαλύεται, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα πρόσφυσης. Ο Λανς Στρολ και λίγο αργότερα ο Σαρλ Λεκλέρ είχαν ατύχημα στο ίδιο σημείο, με τον Μονεγάσκο της Ferrari να χάνει την ευκαιρία για ένα μεγάλο αποτέλεσμα μέσα στην πατρίδα του. Το live του Guardian κατέγραψε ότι η πίστα είχε γίνει επικίνδυνη, με κομμάτια ασφάλτου να επηρεάζουν την πρόσφυση, οδηγώντας τελικά στην κόκκινη σημαία.





🚨 VOICI LE PODIUM OFFICIEL DU GRAND PRIX DE MONACO 🏁🇲🇨



🥇 : Kimi Antonelli 🇮🇹



🥈 : Lewis Hamilton 🇬🇧



🥉 : Isack Hadjar 🇫🇷🇩🇿



Pierre Gasly termine à la 7e place et Esteban Ocon à la 10e place du classement.#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Vk4pZ9gjsb Advertisement June 7, 2026

Μετά την επανεκκίνηση, ο αγώνας μετατράπηκε σε σύντομο σπριντ μέχρι τον τερματισμό. Ο Αντονέλι δεν λύγισε. Ο Χάμιλτον προσπάθησε να μείνει κοντά του, αλλά δεν βρήκε το άνοιγμα που χρειαζόταν στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου. Πίσω τους, ο Χατζάρ κράτησε την τρίτη θέση, ενώ οι ποινές σε οδηγούς όπως ο Τζορτζ Ράσελ, ο Πιερ Γκασλί και ο Όσκαρ Πιάστρι άλλαζαν συνεχώς την εικόνα της κατάταξης.



Η McLaren είδε τον Λάντο Νόρις να εγκαταλείπει με πρόβλημα ισχύος, ενώ ο Ράσελ έζησε έναν εφιάλτη ποινών, φτάνοντας ακόμη και σε drive-through επειδή δεν εξέτισε σωστά προηγούμενη ποινή. Σε έναν αγώνα όπου η στρατηγική, η ψυχραιμία και η αξιοπιστία μέτρησαν όσο και η ταχύτητα, πολλοί οδηγοί πλήρωσαν ακριβά το παραμικρό λάθος.



Για τον Αντονέλι, όμως, το Μονακό ήταν άλλη μία δήλωση κυριαρχίας. Σε μια πίστα όπου η προσπέραση είναι σχεδόν αδύνατη και η παραμικρή επαφή με τις μπαριέρες μπορεί να τελειώσει τον αγώνα, ο Ιταλός της Mercedes οδήγησε σαν βετεράνος. Η νίκη του δεν ήταν απλώς θέμα ρυθμού, αλλά αντοχής στην πίεση.

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Scoring points in Monaco! 🤩



After a frantic finish, the Top 🔟 is in 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/rqtKhYfKX7 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026