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Η ίδια περνά το φετινό καλοκαίρι απολαμβάνοντας την ανάρρωσή της μετά τη νικηφόρα μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η Κίλιαν δηλώνει πως προσπαθεί να ανακαλύψει έναν πιο ώριμο εαυτό, θέτοντας ως προτεραιότητα την ποιότητα της καθημερινότητάς της.

Η αποχώρηση των δύο θυγατέρων της για σπουδές στο εξωτερικό σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή.

Παρά την απουσία τους, η ίδια διατηρεί στενή επαφή μαζί τους, έχοντας αναθεωρήσει πλήρως τη στάση της απέναντι στα πρόσωπα και τις καταστάσεις.

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Στη Μύκονο βρίσκεται τις τελευταίες μέρες η Κιμ Κίλιαν με τις κόρες της Σιένα και Σάντυ Τριανταφυλλοπούλου με αφορμή το white party της εφοπλιστικής οικογένειας Χαλκιά στο οποίο τραγούδησε ο Σάκης Ρουβάς.

Έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος του φετινού καλοκαιριού στην αγαπημένη της Πάρο, όπου έχει το δικό της κατάστημα ρούχων αλλά και τη διεύθυνση του spa του ξενοδοχείου Parocks, η Κιμ Κίλιαν απολαμβάνει το πρώτο, ουσιαστικά, καλοκαίρι μετά τη μάχη που έδωσε- και κέρδισε- με τον καρκίνο.

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Η Κιμ Κίλιαν το βράδυ της Κυριακής στα Ματογιάννια μαζί με την Έλενα Ντάβλα και την Εύη Μαμιδάκη.

«Είναι ξανά χαρούμενη μετά από πολύ καιρό. Όλο αυτό το διάστημα βασίστηκε πολύ στους γονείς της, που ήταν συνεχώς στο πλάι της. Ήθελε να είναι δυνατή και να γίνει ξανά υγιής για τις δύο της κόρες που είναι όλη της η ζωή» λέει φιλικό της πρόσωπο στη HuffPost.

«Έτρεξα μέχρι τον γκρεμό»

«Πολλές φορές αναρωτιέσαι ποια είσαι, ποια ήσουν και ποια θέλεις πραγματικά να γίνεις. Ποιος είναι ο σκοπός που ήρθες σε αυτόν τον κόσμο, ποιο μάθημα χρειάζεται να πάρεις και ίσως τι έχεις να αφήσεις στους ανθρώπους γύρω σου» εξομολογείται η Κιμ Κίλιαν.

«Μετά από μία, όπως γνωρίζετε, αρκετά απαιτητική περίοδο για εμένα, προσπαθώ να ξαναβρώ τον εαυτό μου. Όχι τον παλιό, αλλά τον νέο μου εαυτό. Έναν άνθρωπο με τις ίδιες αξίες, αλλά πιο ώριμο, πιο συνειδητοποιημένο, πιο εξελιγμένο. Έναν άνθρωπο που θα κρατά μακριά τοξικούς ανθρώπους, μακροχρόνιες στρεσογόνες καταστάσεις και την αναβλητικότητα απέναντι στα δικά του “θέλω”.

Πράγματα που δεν έκανα. Στιγμές που δεν έζησα πραγματικά. Ταξίδια που ανέβαλα. Κουβέντες που δεν έγιναν ποτέ χωρίς το ρολόι στο χέρι. Βαθιές ανάσες που ένιωθα πως δεν προλάβαινα να πάρω.

Έτρεχα… έτρεχα… έτρεχα για να προλάβω.Τι ακριβώς; Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.

Έτρεξα μέχρι τον γκρεμό τελικά… αλλά με την βοήθεια του σύμπαντος και της Παναγίας… με σταμάτησε κάτι πριν τον γκρεμό και μου έδωσε την ευκαιρία να τιμώ τη στιγμή και να καταλάβω ότι πρέπει να σταματήσω να “τρέχω” και να ξεκινήσω να Ζω».

Στο πάρτι που ήταν καλεσμένη το βράδυ του Σαββάτου.

Κιμ Κίλιαν: Μόνη στο σπίτι

Πριν από λίγες εβδομάδες η δεύτερη κόρη της Κιμ Κίλιαν γιόρτασε την αποφοίτησή της λίγο πριν ξεκινήσει και εκείνη τις σπουδές της στο εξωτερικό- η μεγάλη της αδελφή σπουδάζει στο Μιλάνο. «Είμαι τόσο, τόσο περήφανη για σένα για όλα όσα έχεις καταφέρει και είμαι σίγουρη ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Θα είμαι πάντα δίπλα σου, ακριβώς τη στιγμή που θα με χρειαστείς. Θα μου λείψεις από την καθημερινή μας ρουτίνα στο σπίτι, αλλά τώρα ξέρω ότι το σπίτι θα είναι ολόκληρος ο κόσμος για σένα και έτσι πρέπει να είναι. Άνοιξε τα φτερά σου, αγάπη μου, και η μαμά σου είναι και θα είναι πάντα εδώ για σένα. Σε λατρεύω, mini me» έγραψε συγκινημένη στο Instagram της.

Έτσι λοιπόν, μετά από δυο δεκαετίες, η Κιμ Κίλιαν θα μπορεί να διαχειριστεί μόνη της τον χρόνο της αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στον εαυτό της. «Εννοείται ότι τα παιδιά της λείπουν, αλλά είναι από τις μαμάδες που ταξιδεύει με κάθε ευκαιρία για να τις δει από κοντά και να τις φροντίσει, χωρίς να τις καταπιέζει» συμπληρώνει η ίδια πηγή. «Ξέρει όμως και η ίδια ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη ζωή της. Εξάλλου μετά τη σοβαρή μάχη που έδωσε, έχει αλλάξει όλη της η κοσμοθεωρία, έχει δει πολλά πράγματα διαφορετικά. Εκτιμάει και αξιολογεί αλλιώς πρόσωπα και καταστάσεις».