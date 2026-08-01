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Η Νικόλ Κίντμαν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς οι πρόσφατες κοινές εμφανίσεις της με τον επιχειρηματία και επενδυτή Μάικλ Ράινσταϊν έχουν αναζωπυρώσει τα σενάρια για πιθανή σχέση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όπου την περίμενε ο Ράινσταϊν για να την παραλάβει με τη Ferrari 296 GTB του, ένα πολυτελές αυτοκίνητο αξίας περίπου 340.000 δολαρίων. Η Κίντμαν είχε μόλις επιστρέψει με ιδιωτικό αεροσκάφος από τη Νέα Υόρκη, όπου είχε δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα της σειράς Lioness.

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Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν δείχνουν τους δύο να συνομιλούν σε χαλαρό κλίμα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με την ηθοποιό να χαμογελά, γεγονός που έδωσε νέα τροφή στις φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή.

Nicole Kidman takes a spin with rumored boyfriend Michael Reinstein in his $340K Ferrari after their trip to Italy https://t.co/d9HJnCY4Wt July 31, 2026

Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι δυο τους είχαν απαθανατιστεί και στην Ιταλική Ριβιέρα, όπου πέρασαν χρόνο μαζί δίπλα στην πισίνα. Σε εικόνες που κυκλοφόρησαν, η Κίντμαν απολαμβάνει ένα Aperol Spritz, ενώ οι δυο τους συζητούν χαλαρά, ενισχύοντας τις εικασίες ότι τους συνδέει κάτι περισσότερο από μια φιλική σχέση.

Μάλιστα, πηγή που επικαλείται η Daily Mail υποστήριξε πως η ηθοποιός «μετά από όλα όσα πέρασε, αξίζει να βρει την ευτυχία», χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους.

Παρά τα δημοσιεύματα, ούτε η Νικόλ Κίντμαν ούτε ο Μάικλ Ράινσταϊν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν απαντήσει στα σχετικά δημοσιεύματα.

Οι φήμες έρχονται λίγους μήνες μετά το διαζύγιο της ηθοποιού από τον Κιθ Έρμπαν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2006. Αν και το τελευταίο διάστημα το όνομά της έχει συνδεθεί και με άλλα πρόσωπα, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για νέα σχέση.