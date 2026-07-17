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Στη Μύκονο συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με τους κουμπάρους του και τον πιστό του φίλο Τρύφωνα Σαμαρά. Ο 42χρονος παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός αποκάλυψε στην κάμερα του Mykonos Live TV ότι την επόμενη σεζόν θα βρίσκεται ξανά στο OPEN, όχι όμως με το J2US, που μένει εκτός λόγω υψηλού μπάτζετ, αλλά με ένα νέο λαμπερό show που θα προβάλλεται κάθε Σάββατο βράδυ.

«Κάθε χρόνο και χειρότερα» ήταν το σχόλιό του για το τηλεοπτικό σκηνικό. «Θα αντέξουμε, έχουμε αντέξει και χειρότερα. Η τηλεόραση είναι λάμψη, αν χαθεί αυτή η λάμψη δεν υπάρχει τηλεόραση».

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Νίκος Κοκλώνης: Στα χνάρια της Ρούλας Κορομηλά

Αν και το show που θα παρουσιάσει ο Νίκος Κοκλώνης στο OPEN από τον Οκτώβριο θα θυμίζει το It’s Showtime που είχε παρουσιάσει πριν από την καραντίνα στον ίδιο σταθμό, θα περιλαμβάνει μια συγκινητική ενότητα όπου θα εκπληρώνει ευχές ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

Πριν ακριβώς 20 χρόνια, το φθινόπωρο του 2006, η Ρούλα Κορομηλά -που ήταν τότε και υπεύθυνη ψυχαγωγίας στον ALPHA- είχε παρουσιάσει την εκπομπή «Τρεις ευχές», η οποία όμως κόπηκε μετά από τρία επεισόδια λόγω χαμηλής τηλεθέασης.

Σεπτέμβριος 2006: Η Ρούλα Κορομηλά με τον, τότε, διευθυντή προγράμματος του ALPHA, Νίκο Χατζηνικολάου

Δημοσίευμα τότε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, ανέφερε: «Φήμες, που ουδέποτε επιβεβαιώθηκαν αλλά και δεν διαψεύστηκαν, ήθελαν τη διοίκηση του σταθμού σε συνάντηση με την παρουσιάστρια, να ζητάει από τη Ρούλα Κορομηλά να “αμβλύνει” τη θεματολογία, για να μην προκαλέσει την παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με αφορμή την ιστορία της ανήλικης από την Κρήτη που είχε υποστεί εγκαύματα και η παρουσίαση του θέματος είχε λάβει διαστάσεις τηλεριάλιτι».