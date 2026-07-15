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Σε νέα σχέση βρίσκεται εδώ και λίγους μήνες ο γνωστός φωτογράφος, Κοσμάς Κουμιανός. Η σύντροφός του ονομάζεται Μαρίνα Παρτσινέβελου και εργάζεται ως υπεύθυνη επικοινωνίας στο Costa Navarino της Μεσσηνίας. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί λίγο πριν από την επίσημη προβολή της ταινίας «Οδύσσεια» στα Village Cinemas του The Mall Athens.

Ο Κοσμάς Κουμιανός και η Μαρίνα Παρτσινέβελου.

Το ζευγαρι είχε κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση τον περασμένο Μάρτιο στα Tasty Awards του περιοδικού Esquire. Από τότε ο γνωστός φωτογράφος έχει βρεθεί αρκετές φορές δίπλα στην αγαπημένη του στις εγκαταστάσεις του Costa Navarino στη Μεσσηνία- μάλιστα τους είχαν δει μαζί εκεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

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Η πρώτη εμφάνιση του ζευγαριού τον Μάρτιο.

Κοσμάς Κουμιανός: Οι προηγούμενες σχέσεις που έφτασαν κοντά στα σκαλιά της εκκλησίας

Ο Κοσμάς Κουμιανός είχε χωρίσει με την Ανθή Σαλαγκούδη μετά από σχεδόν δύο χρόνια κοινής ζωής το περασμένο φθινόπωρο, αν και η είδηση έγινε γνωστή τον Δεκέμβριο. Μέχρι και σήμερα κανένας από τους δύο δεν θέλησε να αποκαλύψει δημόσια γιατί τελείωσε η σχέση που πολλοί πίστευαν ότι είχε happy end.

Ο Κοσμάς Κουμιανός είχε κάνει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση με την Ανθή Σαλαγκούδη στις Σπέτσες στα μέσα Ιουνίου του 2025.

«Δεν μπορείς να είσαι με έναν άνθρωπο που δεν θαυμάζεις» έλεγε στη HuffPost πριν από έναν χρόνο ο γνωστός φωτογράφος μιλώντας για τη σχέση του με την Ανθή Σαλαγκούδη. Πριν από εκείνη, ο Κοσμάς Κουμιανός ήταν αρραβωνιασμένος με τη Δάφνη Καραβοκύρη.

Ο Κοσμάς Κουμιανός και η Δάφνη Καραβοκύρη το 2021.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει στα τέλη του 2021, ενώ εκείνος της είχε κάνει πρόταση γάμου τον Σεπτέμβριο του 2020. Μάλιστα ο γάμος τους επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2021 αλλά είχε αναβληθεί για λόγους που -όπως είχε ειπωθεί τότε- δεν αφορούσαν το ζευγάρι.