Οριστικός φαίνεται πως είναι ο χωρισμός ανάμεσα στην Ανθή Σαλαγκούδη και τον φωτογράφο Κοσμά Κουμιανό- την είδηση έβγαλε χτες το TLife- ενώ οι ίδιοι δεν έχουν σχολιάσει ακόμα το δημοσίευμα ούτε έχουν κάνει unfollow o ένας τον άλλον στο Instagram. Η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού είχε γίνει το πρώτο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου στο Spetses Mini Marathon.

Στις αρχές του καλοκαιριού ο Κοσμάς Κουμιανός είχε μιλήσει στη HuffPost με πολύ τρυφερά λόγια για τη σύντροφό του τονίζοντας πόσο τη θαυμάζει ενώ άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας μαζί της. Στην εκπομπή Happy Day μάλιστα ειπώθηκε πως ο χωρισμός του ζευγαριού μετράει τουλάχιστον έναν μήνα, αλλά στην αρχή εκείνος το είχε διαψεύσει. Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, πάντως, ο Πάνος Κατσαρίδης υποστήριξε πως ο Κοσμάς Κουμιανός έχει ήδη προχωρήσει ήδη σε νέα σχέση.

Στον Νίκο Χατζηνικολάου απάντησε- με έμμεσο τρόπο- ο Κωνσταντίνος Αργυρός στις φήμες που τον θέλουν να κατεβαίνει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατίας, λέγοντας ότι η πολιτική είναι κάτι που δεν τον ενδιαφέρει και πως έχει εκτιμήσει πολύ την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γιατί θέλει να βοηθάει τους ανθρώπους. Το παρασκήνιο εδώ είναι ότι ο καλλιτέχνης ενημερώθηκε για το επίμαχο ρεπορτάζ λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η εγγραφή της εκπομπής «Ενώπιος ενώπιω».

Στην ίδια συζήτηση, ο 39χρονος τραγουδιστής αποκάλυψε πως τον κέρδισε η σύζυγός του Αλεξάνδρα Νίκα: «Γνωριστήκαμε από έναν κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι. Όταν την είδα λέω, νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος θα περάσω τη ζωή μου. Ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της, στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες… Αυτό το πράγμα μας ένωσε τόσο πολύ, που ενώ είχαμε στην αρχή απόσταση, ζούσε στο Los Angeles, γιατί σπούδαζε εκεί, ήταν ο άνθρωπος που μου κρατούσε συντροφιά, που της έλεγα για τις ανασφάλειές μου»

Σοφία Παυλίδου: Ο χωρισμός με τον Χρήστο Φερεντίνο και ο νέος άντρας στη ζωή της

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της παράστασης «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» του Χάρη Ρώμα, η Σοφία Παυλίδου μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Star παραδέχτηκε ότι υπάρχει ένας άντρας στη ζωή της με τον οποίο είναι ερωτευμένη και ευτυχισμένη. Η γνωστή ηθοποιός χώρισε με τον παρουσιαστή πριν από 10 χρόνια, έχοντας κρατήσει πολύ φιλικές σχέσεις, ενώ οι δίδυμοι γιοι τους είναι πλέον 22 ετών.

Στην εκπομπή Happy Day μίλησαν για τον γάμο της Κιμ Κατράλ που έγινε διάσημη σε όλον τον πλανήτη από τον ρόλο της Σαμάνθα στο Sex and The City. H 69χρονη ηθοποιός παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον Ράσελ Τόμας μετά από εννέα χρόνια σχέσης φορώντας ένα κοστούμι Dior σε styling της διάσημης ελληνοαμερικανίδας ενδυματολόγου της θρυλικής σειράς, Πατρίσια Φιλντ.