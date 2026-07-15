Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελένη Φουρέιρα επισκέφθηκε την Πάρο μαζί με τον σύζυγό της Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η οικογένεια απαθανατίστηκε σε παραλία του Αμπελά την Δευτέρα 13 Ιουλίου, όπου παρευρέθηκαν επίσης η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφο και τον γιο της.

Η τραγουδίστρια έχει δηλώσει πως η μητρότητα αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της, προσφέροντας στον γιο της συνεχή αγάπη και τρυφερότητα.

Η καλλιτέχνις συνεχίζει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με προγραμματισμένη συναυλία στην Καλαμάτα στις 27 Ιουλίου και μετέπειτα εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το νησί της Πάρου επέλεξε για άλλη μια χρονιά η Ελένη Φουρέιρα μαζί με τον σύζυγό της Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους Ερμή. Ο φακός του περιοδικού ΟΚ! απαθανάτισε την ευτυχισμένη οικογένεια σε παραλία του Αμπελά νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου.

Στις εικόνες που δημοσιεύονται η 39χρονη τραγουδίστρια παίζει μέσα και έξω από τη θάλασσα με τον μοναχογιό της ενώ ο Αλμπέρτο Μποτία προτίμησε να παραμείνει ντυμένος κάτω από την ομπρέλα, χωρίς όμως να παίρνει τα μάτια του από τον μικρό Ερμή που ήταν κυριολεκτικά ενθουσιασμένος με το νερό και δεν ήθελε να φύγουν από την παραλία.

Advertisement

Advertisement

Η Ελένη Φουρέιρα φεύγοντας από την παραλία με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον Ερμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, στην ίδια παραλία βρισκόταν και η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της και τον γιο της Πάρη, και μάλιστα τα δύο μικρά αγόρια έπαιξαν για πολλή ώρα στην άμμο. Όσο για τον τρεισίμισι ετών, Ερμή, άνθρωποι που γνωρίζουν την Ελένη Φουρέιρα αποκαλύπτουν πως είναι ένα πολύ τρυφερό και χαρούμενο παιδί ενώ εκείνη είναι μια ιδιαίτερα αφοσιωμένη μητέρα που αφιερώνει πολύ χρόνο στην οικογένειά της.

Ελένη Φουρέιρα: «Η μητρότητα είναι ένα συναίσθημα που δεν περιγράφεται με λόγια»

«Είμαι μια μαμά που θέλει να του δίνει πολλή αγάπη και τρυφερότητα. Θέλω να μεγαλώσει νιώθοντας ασφάλεια και ελευθερία να είναι ο εαυτός του» έχει δηλώσει η Ελένη Φουρέιρα. «Πλέον, ο γιος μου είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου. Ό,τι κι αν κάνω, όποια κι αν είναι η επαγγελματική μου υποχρέωση, το μυαλό μου είναι πάντα εκεί, σε εκείνον. Υπάρχουν μέρες που είμαι κουρασμένη από τη δουλειά, αλλά μόλις τον δω να μου χαμογελάει, όλη η κούραση εξαφανίζεται. Είναι η πηγή της ενέργειάς μου».

Η επόμενη προγραμματισμένη συναυλία της θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου στην Καλαμάτα ενώ τη χειμερινή σεζόν θα εμφανίζεται ξανά κάθε Σάββατο στο Lohan της Ιεράς Οδού.

Η Ελένη Φουρέιρα στο νέο εξώφυλλο του ΟΚ!.