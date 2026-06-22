Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με μια τρυφερή ανάρτηση αφιερωμένη στον Αλμπέρτο Μποτία επέλεξε η Ελένη Φουρέιρα να του ευχηθεί για τη Γιορτή του Πατέρα.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Κυριακή 21 Ιουνίου ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε μια φωτογραφία του ποδοσφαιριστή μαζί με τον γιο τους.

Advertisement

Advertisement

Στο στιγμιότυπο, ο Αλμπέρτο Μποτία κρατά στην αγκαλιά του τον τρίχρονο Ερμή κατά τη διάρκεια βόλτας τους στην παραλία, ενώ κοιτάζει με τρυφερότητα το παιδί τους.

Η Ελένη Φουρέιρα επέλεξε να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή της με αυτή την ανάρτηση, συνοδεύοντάς την με την ευχή: «Χαρούμενη Γιορτή του Πατέρα», προσθέτοντας δίπλα μία κόκκινη καρδιά.