Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Φαίη Σκορδά δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1, ενώ παραμένει αβέβαιη η παραμονή του Δημήτρη Ουγγαρέζου στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα.

Ο σταθμός ΑΝΤ1 βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Αντώνη Κανάκη για την επίλυση των εμποδίων που προέκυψαν στη συνεργασία τους παρά την αρχική συμφωνία.

Το MEGA προετοιμάζει την ανακοίνωση για τη μετακίνηση της Σίσσυς Χρηστίδου στο καθημερινό πρόγραμμα, παρά τις καθυστερήσεις που σημειώνονται λόγω εσωτερικών αναταράξεων.

Ο Αντρέας Μικρούτσικος δεν έχει υπογράψει επίσημα με το κανάλι OPEN, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής.

Η Ιωάννα Μαλέσκου, η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Άγγελος Βουράκης συναντήθηκαν με τη διεύθυνση προγράμματος για το νέο πρωινό του Σαββατοκύριακου.

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Μπορεί η Φαίη Σκορδά να βρίσκεται στις προτεραιότητες του ΑΝΤ1 για τη νέα σεζόν, αλλά δεν έχει υπογράψει ακόμα και αυτό το επιβεβαιώνουν κατηγορηματικά και οι δύο πλευρές- έτσι κι αλλιώς αυτές οι συμφωνίες δεν κλείνονται ποτέ μέσα σε μία μέρα. Πάντως τα σενάρια για πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή τα Σαββατοκύριακα προς το παρόν διαψεύδονται, ειδικά μετά τον…. φουσκωμένο λογαριασμό που πλήρωσε ο σταθμός την τελευταία σεζόν.

Ούτε ο πρώην συνεργάτης της Φαίης Σκορδά, Αντρέας Μικρούτσικος, έχει υπογράψει ακόμα με το OPEN- πολλοί δεν αποκλείουν να προκύψει μια μεγάλη ανατροπή την τελευταία στιγμή.

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Ο Αντρέας Μικρούτσικος, μετά το τέλος της συνεργασίας της με τη Φαίης Σκορδά, δέχτηκε πρόταση από το OPEN.

Παρά τη νέα εμπλοκή που παρουσιάστηκε με τον Αντώνη Κανάκη και τον ΑΝΤ1 ενώ οι δυο πλευρές αρχικά τα είχαν βρει στα λόγια, ο σταθμός αισιοδοξεί ότι τα εμπόδια θα ξεπεραστούν πολύ σύντομα.

Έτοιμη λέγεται ότι είναι η ανακοίνωση του MEGA για τη μετακίνηση της Σίσσυς Χρηστίδου στο καθημερινό πρόγραμμα, αλλά θες λίγο ο Ανάδρομος, λίγο κάποιες… μικρές αναταράξεις στην ομάδα, προς το παρόν το κείμενο παραμένει στην επιφάνεια εργασίας κάποιου υπολογιστή.

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να «κλείσει» το πάνελ του Γιώργου Λιάγκα– όλα δείχνουν ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν θα βρεθεί δίπλα του, παρά το γεγονός ότι ο ΑΝΤ1 του έκανε και νέα οικονομική προσφορά, που δεν τον ικανοποίησε.

Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ταξίδεψαν το πρωί της Δευτέρας μαζί στο Μιλάνο για τη συναυλία του Bruno Mars.

Μπορεί να γράφτηκε ότι στη βραδινή του εκπομπή στο OPEN ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θα έχει δίπλα του την αγαπημένη του Έλενα Τσαγκρινού, η αλήθεια όμως είναι ότι οι ίδιοι δεν το γνωρίζουν- εκτός αν το σκέφτηκε κάποιος άλλος αλλά δεν έχει προλάβει να τους το πει. Πάντως η εκπομπή θα προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα, θα έχει τρίωρη διάρκεια και θα προβάλλεται Πέμπτη ή Παρασκευή.

Η Κατερίνα Ζαρίφη, η Ελένη Τσολάκη και η Ιωάννα Μαλέσκου το 2024.

Όσο για την Ιωάννα Μαλέσκου, είχε προγραμματισμένο ραντεβού μαζί με την Κατερίνα Ζαρίφη στο γραφείο του διευθυντή προγράμματος για το νέο πρωινό του Σαββατοκύριακου. Μαζί τους θα είναι και ο Άγγελος Βουράκης ενώ για τη θέση της αρχισυνταξίας έχει ακουστεί το όνομα της ικανότατης Νεφέλης Τσιναβάλου, η οποία αποχωρεί στις 31 Ιουλίου από την εκπομπή των Στραβελάκη- Καραμήτρου.