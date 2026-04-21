Αν και τον τελευταίο καιρό ο γάμος της Φαίης Σκορδά συζητιέται περισσότερο, η αλήθεια είναι ότι η ίδια δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις απαραίτητες προετοιμασίες, όχι γιατί δεν το επιθυμεί αλλά γιατί δεν έχει βρει ακόμα τον χρόνο εξαιτίας των υποχρεώσεών της που περιλαμβάνουν και τις φιλανθρωπικές της δραστηριότητες.

Πριν από λίγες μέρες η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στο ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη προκειμένου να κάνει πρόβα για το ρούχο που θα φορέσει στη μεγάλη βραδιά του «Ευχαριστώ» που διοργανώνει την προσεχή Δευτέρα το Make A Wish, του οργανισμού που η ίδια συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά.

Advertisement

Advertisement

Η Φαίη Σκορδά παραμένει στο δυναμικό του MEGA.

Όπως έχει ήδη ακουστεί εξάλλου, η Σίλια Κριθαριώτη θα σχεδιάσει και το φόρεμα του πολιτικού της γάμου με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη- το ίδιο θα ισχύσει αν τελικά αποφασίσει να κάνει θρησκευτικό γάμο, ένα σενάριο που φαίνεται να κερδίζει έδαφος τελευταία με την ίδια να τηρεί σιγή ιχθύος, θέλοντας να προστατεύσει αυτή την προσωπική στιγμή από τα Μέσα- και κυρίως τον αρραβωνιαστικό της που δεν επιθυμεί καθόλου τη δημοσιότητα.

Η Φαίη Σκορδά με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο σε εκδήλωση του Make A Wish.

Φαίη Σκορδά: Η ανανέωση του συμβολαίου και το ερωτηματικό για τους συνεργάτες

Μέσα στο επόμενες εβδομάδες- μπορεί και μέρες- η Φαίη Σκορδά θα κληθεί από τη διεύθυνση προγράμματος του MEGA ώστε να της ανακοινωθεί και τυπικά ότι συνεχίζει κανονικά και την επόμενη σεζόν. Το συμβόλαιό της εξάλλου έχει την ιδιαιτερότητα να είναι «1+1+1» όποτε, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε χρόνο το κανάλι είναι υποχρεωμένο να της γνωστοποιήσει τις προθέσεις του έναν μήνα (το αργότερο) πριν από τέλος της σεζόν.

Η Φαίη Σκορδά με τις συνεργάτιδές της Νάνσυ Νικολαΐδου και Κατερίνα Ζαρίφη, τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Ζωή Κρονάκη.

Την ίδια στιγμή, με δεδομένο ότι και η δική της εκπομπή, όπως και του Γιώργου Λιάγκα, θα υποστεί σημαντικές μειώσεις στο συνολικό budget, η Φαίη Σκορδά θα «υποχρεωθεί» να συνεχίσει με ένα μικρότερο, και πιθανώς πιο αποδοτικό, σχήμα μπροστά από τις κάμερες. Εξάλλου, όλοι γνωρίζουν πως ήδη δύο συνεργάτες της έχουν κάνει κάποιες διερευνητικές επαφές με άλλους σταθμούς, καθώς οι περισσότεροι δεν έκρυβαν το παράπονό τους ότι δεν είχαν φέτος τον χρόνο και το χώρο που θα τους άξιζε στον τηλεοπτικό αέρα.

Το μόνο δεδομένο πάντως είναι πως μέχρι και σήμερα, κανένας από τους συνεργάτες της Φαίης Σκορδά δεν έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από το Buongiorno, το οποίο, παρά το υψηλότερο lead in από το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη, τη φετινή σεζόν κατέγραψε πτώση στους πίνακες τηλεθέασης, με την εμπορική απήχηση της παρουσιάστριας, που ποτέ δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στον σταθμό, να παραμένει ανεπηρέαστη.