Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τον Ιανουάριο του 2027 θα βρεθεί στα δικαστήρια ο Στάθης Σχίζας με την περιβόητη Soula Glamorous, τον σχολιαστικό λογαριασμό στο Instagram με αποκαλυπτικές και συχνά ιδιαίτερα αιχμηρές δηκτικές αναρτήσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει viral. Κατά καιρούς αρκετοί διάσημοι Έλληνες έχουν πέσει «θύματα» του συγκεκριμένου προφίλ, αλλά μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταφέρει να αποκαλύψει επίσημα την ταυτότητα των ανθρώπων (πηγές της HuffPost αναφέρουν πως το account της Soula Glamorous, που ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρο, χειρίζονταν μέχρι πρότινος δύο γυναίκες και ένας άντρας).

Το 2023, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Survivor All Star, ο Στάθης Σχίζας είχε γίνει «στόχος» της Soula Glamorous, με ιδιαίτερα δηκτικές αναρτήσεις γύρω από την προσωπική του ζωή, καθώς εκείνη την εποχή βρισκόταν σε σχέση με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Advertisement

Advertisement

Τότε μάλιστα είχε ακουστεί πως ο 34χρονος, σήμερα, επιχειρηματίας είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το παιχνίδι έχοντας μάθει κάποιες φήμες που αφορούσαν στην τότε σύντροφό του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχειριστεί ψυχολογικά την πίεση που ένιωθε. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, το ζευγάρι χώρισε οριστικά μετά από δύο μήνες. Λέγεται μάλιστα πως οι «αποκαλύψεις» της Soula Glamorous, για τις οποίες ο Στάθης είχε ενημερωθεί από παίκτες που μπήκαν αργότερα στο Survivor, είχαν πυροδοτήσει το κλίμα ανάμεσά τους.

Ο Στάθης Σχίζας συμμετείχε δυο φορές στο Survivor άλλα και στο Exathlon, από όπου υποχώρησε λόγω τραυματισμού.

Στάθης Σχίζας: «Δεν πρόκειται να δεχτεί εξωδικαστικό συμβιβασμό»

«Ο Στάθης Σχίζας θα το πάει μέχρι τέλους» τονίζει στη HuffPost πηγή από το περιβάλλον του. «Τρία χρόνια τώρα δεν είχε μιλήσει πουθενά γι’ αυτό το θέμα, είχε αφήσει τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τους δικηγόρους να κάνουν τη δουλειά τους, με σκοπό να αποκαλυφθεί η πραγματική ταυτότητα εκείνων που βρίσκονται πίσω από τη Soula Glamorous που τον συκοφάντησαν με αισχρούς, σύμφωνα με τον ίδιο, χαρακτηρισμούς που τον έθιγαν ως άνθρωπο, και το κυριότερο, ως πατέρα.

Ο Στάθης Σχίζας και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στην τελευταία τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι τον Απρίλιο του 2023.

«Δεν πρόκειται να δεχτεί εξωδικαστικό συμβιβασμό» τονίζει η ίδια πηγή. «Θέλει να αποκαλυφθεί δημόσια η ταυτότητα του ανθρώπου που ευθύνεται για τους συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς, καθώς εκείνη ή εκείνος που κρύβεται πίσω από την περσόνα “Soula” είναι υποχρεωμένη/ος να προσέλθει στο δικαστήριο. Ο Στάθης έχει στα χέρια του όλα τα στοιχεία που θα τον δικαιώσουν».

Ο Στάθης Σχίζας έγινε πατέρας στα 21 του χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η υπόθεση θα οδηγηθεί και στα αστικά δικαστήρια αφού ο Στάθης Σχίζας φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό ως αποζημίωση για ηθική βλάβη με σκοπό να το διαθέσει σε φιλανθρωπίες.