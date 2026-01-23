Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν το πρωί της Παρασκευής ο Βαγγέλης Περρής. Στο πλαίσιο της συζήτησής τους γύρω το σύγχρονο τηλεοπτικό σκηνικό, η Φαίη Σκορδά τον ρώτησε αν θα συνεργαζόταν με τη Ρούλα Κορομηλά έστω και μία μόνο φορά. «Με τη Ρούλα μιλάμε, αγαπιόμαστε» της απάντησε. «Θα το έβλεπα έτσι ακριβώς όπως το λες, μία τελευταία εκπομπή τόσο θεαματική, καλοφτιαγμένη και να ήταν το κλείσιμο μιας ιστορία για να πάμε στην επόμενη.

«Θα μπορούσες να την πείσεις» τον ρώτησε στη συνέχεια η Φαίη Σκορδά. «Θα μπορούσα να την πείσω» είπε ο Βαγγέλης Περρής χωρίς να το σκεφτεί. «Δεν θα μπορούσα να πείσω κάποιον παραγωγό να αναλάβει το κόστος!».

Η απάντηση της Ρούλας Κορομηλά στον Βαγγέλη Περρή

«Να με πείσει!» απαντάει η Ρούλα Κορομηλά στον Βαγγέλη Περρή γελώντας μέσω της HuffPost. «Ήταν μια περίοδος καταπληκτική, αγαπώ πολύ τη Σύρο. Με τον Βαγγέλη υπήρχε πάντα αγάπη και σεβασμός μεταξύ μας».

Τον Απρίλιο του 2024 ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, Αλέξανδρος Αθανασίου πραγματοποίησε εκδήλωση προς τιμήν σημαντικών προσωπικοτήτων του αθλητικού & καλλιτεχνικού χώρου σε αναγνώριση της προσφοράς τους στο νησί.

Η Ρούλα Κορομηλά και ο Βαγγέλης Περρής είχαν συνεργαστεί στη χρυσή εποχή του «Μπράβο» με τα καλοκαιρινά show μπροστά στο δημαρχείο της Σύρου (αλλά και τον Λυκαβηττό) που είχαν αφήσει εποχή. Για αρκετά χρόνια οι σχέσεις τους είχαν ψυχρανθεί, με απαξιωτικές δηλώσεις κυρίως από τη δική του πλευρά.

Το 2014 ο Βαγγέλης Περρής είχε αποκαλύψει στην εκπομπή «Η Γερμανού ξανάρχεται» γιατί ζήτησε δημόσια συγνώμη στην Ρούλα Κορομηλά.

«Γιατί τη Ρούλα την αγαπώ, είναι πολύ απλό. Είναι δικός μου άνθρωπος. Έχουμε μοιραστεί σπουδαία πράγματα και είναι βλακεία να χάνεται μια σχέση μπροστά σε μια προστριβή… μια παρεξήγηση. Πρέπει να επανατοποθετείται η σχέση και να μην την αφήνεις να λερώνεται. Δεν θέλω να τη λερώνω και δεν θέλω η Ρούλα να είναι λερώμενη».

Μια δεκαετία μετά, ο ίδιος θα περιέγραφε το παρασκήνιο της επανασύνδεσής του με τη Ρούλα Κορομηλά: «Πολλοί έχουν μείνει σε μια εποχή που είναι πριν από αρκετά χρόνια και υπάρχουν συνάδελφοι που μου κάνουν ακόμα την ερώτηση “γιατί δεν μιλάτε με την Ρούλα;”. Υπήρχε μια περίοδος που δημιουργήθηκε μια απόσταση, που εγώ δεν την ένιωσα στ’ αλήθεια ποτέ, η οποία διαλύθηκε αυτομάτως με δυο τρομακτικά γεγονότα”.

«Τη βλέπω στο κρεβάτι να μην μπορεί να σηκώσει το χέρι της»

Το πρώτο τρομακτικό γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε με τη Ρούλα στην κηδεία συνεργάτη μας και καταλαβαίνουμε ότι “εδώ τα πράγματα είναι ν’ αποκτήσουμε ξανά το μέτρο ότι είναι η ζωή μας”. Το δεύτερο, το οποίο είναι από τα πιο συνταρακτικά πράγματα που έχω ζήσει, είναι ότι με φωνάζει η Ρούλα και μου λέει “είμαι στο κρεβάτι και δεν μπορώ να κουνηθώ”. Και τη βλέπω στο κρεβάτι στο νοσοκομείο ακίνητη να μην μπορεί να σηκώσει το χέρι της”.

Δηλαδή αυτά τα γεγονότα σε επαναφέρουν στην πραγματικότητα. Η τηλεόραση πολλές φορές τραβάει καταστάσεις, σε βάζει να είσαι μέσα σε ένα προσωπικό πηγάδι και να μη βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο και ξαφνικά έρχεται ένα τεράστιο γεγονός που καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ξαναβγείς στο φως» συμπλήρωσε ο Βαγγέλης Περρής για τη σχέση του με τη Ρούλα Κορομηλά