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Σε ένα έντονο ξέσπασμα στον αέρα του «Πρωινό» προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας, στρέφοντας τα βέλη του εναντίον δημοφιλούς μουσικοσυνθέτη. Αφορμή στάθηκε η καταγγελία της ερμηνεύτριας Αργυρώς Λιακοπούλου, η οποία κατηγόρησε τον συνθέτη για κακοποίηση και εγκατάλειψη σκύλου.

Το δημόσιο ξέσπασμα του τραγουδιστή

Ο παρουσιαστής, φανερά εξοργισμένος από το περιστατικό, ξεκαθάρισε δημόσια πως για όσο διάστημα βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής του, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης αποτελεί «κόκκινο πανί» και δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί ποτέ ξανά στο πλατό του.

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«Χρύσα, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη, επειδή του έχεις κάνει πολλές συνεντεύξεις που έχουμε παίξει στην εκπομπή, δεν θα τον ξανακαλέσεις ποτέ.

Αποδεικνύεται ότι το σκυλί ήταν σε τραγική κατάσταση, αυτό είναι αυταπόδεικτο γιατί υπάρχει το φωτογραφικό ντοκουμέντο. Πάντα πρέπει να κρατάμε και μια πισινή, γιατί υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας σε όλες τις περιπτώσεις», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού.

«Αν αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος αυτός πραγματικά είχε αφήσει το σκυλί αυτό να εξαθλιωθεί σε αυτή την κατάσταση, δεν με ενδιαφέρει ποια θα είναι η απόφαση της δικαιοσύνης, η απόφαση η δική μου είναι ότι όσο έχω εκπομπή στην τηλεόραση, εγώ δεν θα τον ξαναφιλοξενήσω ποτέ.

Μιλάμε για ένα γαϊδούρι. Ποτέ, ποτέ, τελείωσε! Δεν πάει να πει τη μεγαλύτερη ατάκα, τη μεγαλύτερη εξυπνάδα… Είναι και πετυχημένος συνθέτης και ευφυής άνθρωπος και λέει έξυπνα πράγματα συνήθως. Δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου τηλεοπτικά», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.